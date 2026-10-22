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MünchenVergewaltiger wird aus U-Haft entlassen – und soll erneut vergewaltigt haben

Lesezeit: 2 Min.

Im Strafjustizzentrum läuft derzeit ein weiterer Prozess gegen den bereits verurteilten Vergewaltiger.
Im Strafjustizzentrum läuft derzeit ein weiterer Prozess gegen den bereits verurteilten Vergewaltiger.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein junger Mann sitzt wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Untersuchungshaft. Das Opfer kann nicht vernommen werden. Der Mann wird daraufhin freigelassen – und nun steht er wieder vor Gericht.

Von Linus Freymark

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Ahmad A. ist ein verurteilter Vergewaltiger. Das Amtsgericht München hat ihn zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er ein zum Tatzeitpunkt 16 Jahre altes Mädchen missbraucht hat. A. sitzt deshalb seit November 2025 hinter Gittern. Und steht aktuell in einem anderen Fall erneut vor Gericht. Zusammen mit zwei weiteren Männern soll er im Sommer vergangenen Jahres eine 29-Jährige an der Wittelsbacherbrücke vergewaltigt haben.

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