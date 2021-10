Ein 17-Jähriger in einem Mietwagen und ohne Führerschein ist am Montag gegen 21.45 Uhr vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. Dabei hat er laut Polizei mehrere rote Ampeln missachtet, sich riskante Überholmanöver geleistet und mehrfach die Höchstgeschwindigkeiten überschritten, bis er schließlich mit einem Streifenwagen kollidierte. Nach Angaben der Polizei sollte der junge Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn am Odeonsplatz anhalten, stattdessen habe er seinen Wagen beschleunigt. Er sei zunächst Richtung Karolinenplatz und weiter stadtauswärts gerast. Auf der Knorrstraße in Höhe der Hufelandstraße sei es der Polizei gelungen, den Pkw anzuhalten. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Dienstfahrzeug der Polizei gekommen. Den Schaden schätzen die Beamten auf zirka 15 000 Euro. Der junge Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.