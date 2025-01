Fast eineinhalb Stunden dauerte die Verfolgungsjagd, die sich ein 27-Jähriger in der Nacht zum Freitag mit der Polizei geliefert hat. Der Mann in einem schwarzen Mercedes fiel einer Streife gegen 2.20 Uhr in der Lilienthalallee in Freimann wegen seiner Fahrweise auf. Als die Beamten ihn anhalten wollten, gab er Gas und floh mit hoher Geschwindigkeit Richtung Norden. Über die A99 gelangte er auf die A9 Richtung Aschheim. Mittlerweile waren ihm 25 Streifen auf den Fersen, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.