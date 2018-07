20. Juli 2018, 18:55 Uhr München Verfahren

Freistaat und Bund verweigern bislang radikalere Maßnahmen

Von Dominik Hutter

Den Zulassungszahlen sieht man es bislang noch nicht an, jedenfalls nicht bei den Privatautos. Zwar nimmt der Anteil an Dieselmotoren seit Januar 2017 nicht mehr stetig zu, so wie das viele Jahre lang zu beobachten war. Laut Statistischem Amt der Stadt "verweilt" das Verhältnis zwischen Benzinern und Diesel im "Ist-Zustand". Angesichts der Schärfe der Debatte um mögliche Diesel-Fahrverbote hätten aber die meisten Beobachter wohl eher ein starkes Minus bei den sogenannten Selbstzündern erwartet. Die Unternehmen hingegen reagieren etwas konsequenter, der Diesel-Anteil bei Firmenautos ist von 69 Prozent im Dezember 2016 auf 59,7 Prozent im März 2018 gesunken. Andere Antriebe wie Elektro, Erdgas oder Flüssiggas spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle.

Ob und wann in München Autos mit Dieselantrieb ausgesperrt werden, ist nach wie vor unklar - die Diskussion ist ebenso langwierig wie verworren. Eigentlich hätte der für die Luftreinhaltung zuständige Freistaat längst ein Konzept für Dieselfahrverbote ausarbeiten müssen. Für München liegt ein von der Deutschen Umwelthilfe erstrittener Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vor, seit Februar 2017 schon. Damals war noch gar nicht bekannt, ob ein derartiger Eingriff rechtskonform ist, es ging daher zunächst nur darum, ein fertig ausgearbeitetes Papier in der Schublade zu haben.

Dieselautos aber fahren weiter munter überall in München herum, trotz der inzwischen erfolgten Freigabe der Fahrverbote durch das Bundesverwaltungsgericht. Denn die Staatsregierung ignoriert den Richterspruch, das Umweltministerium will ein Diesel-Veto unbedingt vermeiden. Der Streit vor Gericht geht daher weiter: Die Umwelthilfe hat erneut einen Beschluss des Verwaltungsgerichts erwirkt, das auf die Einhaltung der VGH-Anordnung drängt und ein Zwangsgeld festlegt. Gegen diesen Spruch wiederum haben beide Seiten Beschwerde eingelegt - die Umwelthilfe, weil ihr das Zwangsgeld zu niedrig erscheint und der Freistaat, weil er gegen Diesel-Fahrverbote ist und sich dies offenkundig auch nicht von einem Gericht in den Luftreinhalteplan diktieren lassen möchte. Fortsetzung folgt.

Die Stadt München wiederum verweist auf den Freistaat und dessen Zuständigkeit für den Luftreinhalteplan. Der Stadtrat hat allerdings schon einmal sozusagen auf Vorrat beschlossen, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte: eine Verschärfung der Umweltzone, die derzeit nur auf Feinstaub-Emissionen ausgelegt ist. Dafür allerdings bräuchte es wohl eine neue Schadstoffplakette, die wiederum nur der Bund einführen kann. In Berlin liegt das Thema auf Eis.