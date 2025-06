Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ muss schnell Geld auftreiben, sonst stehen von Juli an nicht nur Kita-Kinder auf der Straße, sondern auch 139 Mitarbeiter. Helfen könnte das Bildungsreferat, doch das verweist auf juristische Probleme.

Von Joachim Mölter

Im Münchner Westen werden rund 90 Familien keine entspannten Pfingstferien haben: Am Mittwoch haben sie erfahren, dass die erst vor 15 Monaten eröffnete Kinderbetreuungseinrichtung an der Marianne-Hoppe-Straße wieder schließen soll – und zwar schon Ende des Monats. Nun fürchten die Eltern, dass ihre Kinder – insgesamt sind es 108 – in drei Wochen auf der Straße stehen.