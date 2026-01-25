Zum Hauptinhalt springen

U-Bahn, Bus und TramPendler müssen mit Warnstreiks rechnen

Die Gewerkschaft Verdi will in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Personennahverkehr zu Warnstreiks aufrufen – wie hier vor drei Jahren. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Schon in dieser Woche könnten die Beschäftigten von Nahverkehrsunternehmen in ganz Bayern die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne und eine 35-Stunden-Woche.

Pendlerinnen und Pendler in München und dem Großraum müssen sich auf Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr und damit verbundene Einschränkungen einstellen. Bereits in dieser Woche könnten die Beschäftigten der bayerischen Nahverkehrsunternehmen die Arbeit niederlegen, wahrscheinlicher aber in der Woche darauf, wie die SZ aus Gewerkschaftskreisen erfahren hat. Betroffen wären dann Fahrgäste von U-Bahn, Bus und Straßenbahn in ganz Bayern.

In der vergangenen Woche ist die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Kommunalen Arbeitgeberverband ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert in der Tarifauseinandersetzung deutliche Lohnsteigerungen für die Mitarbeiter im öffentlichen Personennahverkehr: So sollen die Tarifgehälter um 668,75 Euro pro Monat steigen; zudem fordert die Gewerkschaft den Wechsel von einer 38,5- auf eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Auch die Sonntagszuschläge sollen steigen, fordert die Gewerkschaft. Als Laufzeit strebt Verdi zwölf Monate an.

Der Arbeitgeberverband bezeichnet die Forderungen als realitätsfern und schlägt eine Erhöhung der Tarifgehälter um mindestens fünf Prozent in zwei Schritten vor. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 13. Februar statt.

