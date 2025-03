Von Heiner Effern

Auf den ersten Blick ist nicht zu sehen, dass sich Schock, Trauer und vielleicht auch noch Angst auf dieser Demonstration eingeschlichen haben. Viele Menschen in Leuchtwesten stehen auf dem Marienplatz, die nach Kräften in Trillerpfeifen blasen. Viele Fahnen mit dem roten Viereck der Gewerkschaft Verdi werden geschwenkt. Die Sängerin auf der Bühne träumt im fieskalten Spätwinterregen vom „glücklich sein im Sonnenschein“. Doch nach ersten markigen Worten kommt die Münchner Verdi-Geschäftsführerin Claudia Weber doch schnell an den Punkt, an dem die Trillerpfeifen verstummen.