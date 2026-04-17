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Anschlag auf Verdi-Demo„Jemand hat sein Gehirn manipuliert“

Lesezeit: 3 Min.

Mit seinem weißen Mini hat Farhad N. am 13. Februar 2025 zwei Menschen getötet und mehr als 40 verletzt.
Mit seinem weißen Mini hat Farhad N. am 13. Februar 2025 zwei Menschen getötet und mehr als 40 verletzt. Florian Peljak

Im Prozess beschreiben ehemalige Freunde und sein Bruder den Angeklagten Farhad N. Sie zeichnen das Bild eines zielstrebigen und freundlichen jungen Mannes, der jedoch zu Depressionen neigte –  und plötzlich zum Märtyrer werden wollte.

Von Linus Freymark

Am Ende treffen sich ihre Blicke. Sie waren mal Freunde, sind zusammen zur Schule und ins Fitnessstudio gegangen, haben miteinander Fußball gespielt, sonntags im Maßmannpark. Jetzt steht der eine vom Zeugenstuhl auf. Ein kurzer Blick, dann verlässt er den Gerichtssaal. Der andere bleibt sitzen. Wie immer trägt Farhad N. einen grünen Parka, auch jetzt, da draußen die Frühlingssonne scheint.

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