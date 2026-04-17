Am Ende treffen sich ihre Blicke. Sie waren mal Freunde, sind zusammen zur Schule und ins Fitnessstudio gegangen, haben miteinander Fußball gespielt, sonntags im Maßmannpark. Jetzt steht der eine vom Zeugenstuhl auf. Ein kurzer Blick, dann verlässt er den Gerichtssaal. Der andere bleibt sitzen. Wie immer trägt Farhad N. einen grünen Parka, auch jetzt, da draußen die Frühlingssonne scheint.