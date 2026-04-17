Am Ende treffen sich ihre Blicke. Sie waren mal Freunde, sind zusammen zur Schule und ins Fitnessstudio gegangen, haben miteinander Fußball gespielt, sonntags im Maßmannpark. Jetzt steht der eine vom Zeugenstuhl auf. Ein kurzer Blick, dann verlässt er den Gerichtssaal. Der andere bleibt sitzen. Wie immer trägt Farhad N. einen grünen Parka, auch jetzt, da draußen die Frühlingssonne scheint.
Anschlag auf Verdi-Demo„Jemand hat sein Gehirn manipuliert“
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Im Prozess beschreiben ehemalige Freunde und sein Bruder den Angeklagten Farhad N. Sie zeichnen das Bild eines zielstrebigen und freundlichen jungen Mannes, der jedoch zu Depressionen neigte – und plötzlich zum Märtyrer werden wollte.
Von Linus Freymark
IS-Terror in München – das Prozess-Tagebuch, Tag 20:Der Angeklagte braucht eine Ärztin
An Tag 20 geht es um die DNA-Spuren der Opfer, dann muss der Richter den Verhandlungstag abbrechen. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag.
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