Digitale BanditenWie die Polizei verbotenes Glücksspiel in München bekämpft

Lesezeit: 4 Min.

Schwerpunktaktion mit schweren Asservaten: Mit einem Lastwagen transportiert die Münchner Polizei sichergestellte Spielautomaten ab.
Schwerpunktaktion mit schweren Asservaten: Mit einem Lastwagen transportiert die Münchner Polizei sichergestellte Spielautomaten ab. (Foto: Martin Bernstein)

Bei einer Schwerpunktaktion werden Ermittler fündig. Insgesamt zehn illegale Spielautomaten stellen sie sicher. Auch zwei Pokerrunden bekommen von ihnen Besuch.

Von Martin Bernstein

Der stämmige Mann ist erleichtert. Und dankbar. „Das erste Mal gehe ich ohne Verlust raus“, sagt er, während er die Sportbar im Münchner Osten verlässt. Minuten zuvor ist er noch an einem Glücksspielautomaten im Hinterzimmer gesessen, schweigend auf bunte Knöpfchen drückend. Neben ihm ein weiterer Spieler. Plötzlich geht die Tür auf. Die Polizei ist da.

