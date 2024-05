Die sechzehnjährige Dessi führt ein Doppelleben: In Münchens "Neuperlacher Bronx" ist sie in Jogginghose mit ihrer Gang unterwegs, im feinen Innenstadtgymnasium St. Anna trägt sie als Daisy eine blonde Perücke, blaue Kontaktlinsen und spricht Hochdeutsch. "Ich bin wie die Schweiz, wenn die Schweiz keine Eier hätte. Lieber versuche ich, überall dazuzugehören, als mich angreifbar zu machen", bekennt die Ich-Erzählerin in Anna Dimitrovas Debütroman Kanak Kids - Halb angepasst und voll dazwischen (Arctis Verlag 2024).

Wie störanfällig diese Taktik ist, zeigt sich, als Dessis Mitschüler Bo in ihre "Umkleidekabine", einen Neuperlacher Fotoautomaten hineinplatzt. Am 3. Juni um 19 Uhr ist die Autorin, Drehbuch-Absolventin der HFF, im Haidhauser Buchpalast zu Gast - im Anschluss an ihre Leseperformance wird sie vom Leseclub der jungen "Bücherfresser" zu ihrem eigenen Lebensweg interviewt.

Höchst unterschiedlich sind auch die (Vorstellungs-)Welten, die in dem Stück Robinson & Crusoe aufeinander prallen, das am 2. Juni Premiere in der Schauburg hat. Dort begegnen sich zwei Männer irgendwo im Nirgendwo. Sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen, und sprachlich verständigen können sie sich nicht. Feindseligkeit und Ängste treiben sie um, und jeder der beiden will die Überhand gewinnen, das Sagen haben. Doch weil sie der Situation nicht entgehen können, finden sie Wege, miteinander auszukommen. Wobei sie feststellen: So unterschiedlich scheinen sie gar nicht zu sein.

"Robinson & Crusoe", inspiriert von Daniel Defoes 300 Jahre altem Roman, ist eine clowneske Parabel der italienischen Schauspieler und Autoren Nino d'Introna und Giacomo Ravicchio, die sich seit der Uraufführung 1985 in Italien auf den Bühnen Europas behauptet. In München setzt Kilian Bohnensack, Regie-Assistent an der Schauburg, mit dem Stück seine Debüt-Inszenierung um.

Detailansicht öffnen Ob man immer gleich handgreiflich werden muss? Da sind der Schiffskapitän, Sindbad und Prinzessin Alisha unterschiedlicher Meinung. (Foto: Münchner Theater für Kinder)

In unbekannte Gefilde verschlägt es auch Sindbad und Prinzessin Alisha in dem Stück Sindbads Abenteuer, das gerade in der Regie von Michael Tasche Premiere im Münchner Theater für Kinder hatte und dort wieder am 30. Mai und 2. Juni auf dem Spielplan steht. Gemeinsam suchen sie nach Alishas verschollenem Vater, dem Sultan, der von einer Seereise nicht zurückgekehrt ist. Auf ihrer Reise entdecken sie eine Insel, die sich als Riesenfisch entpuppt, rasten in einer Gläsernen Stadt, in der sie von unsichtbaren Bewohnern gepiesackt werden, und landen schließlich auf dem Ei eines Riesenvogels, in dessen Nest sich der als Futter gefangene Sultan befindet. Jetzt ist nicht nur Mut, sondern auch List gefragt - ein Abenteuer für Kinder ab sechs Jahren, das auch die Erwachsenen gebannt verfolgen.

Detailansicht öffnen Noch sind der kleine Rabe Socke und sein Freund Eddi-Bär rundum vergnügt. Doch das wird sich mit dem Auftauchen eines übergriffigen Wolfs ändern. (Foto: Kammerpuppenspiele Bielefeld)

Zu einem Hauen und Stechen - beinahe - kommt es auch in den Abenteuern, die der Kleine Rabe Socke im Deutschen Theater erlebt: Dort muss das muntere Federvieh, das zusammen mit seinen Freunden Wolle, Stulle und Eddi-Bär im Wald lebt, eines schönen Morgens feststellen, dass sich ein Wolf in seiner Burg eingenistet hat - und sie nicht mehr hergeben will. Das schreit nach Vergeltung! Socke trainiert mit Eddi-Bär und will den Wolf hauen, bis der Milchzahn wackelt. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung? Die Kammerpuppenspiele Bielefeld, bekannt für ihre ausgeklügelten und liebevollen Kinderbuch-Bearbeitungen von "Räuber Hotzenplotz" bis zu den "Olchis", zeigen ihre Collage aus Büchern des "Kleinen Raben Socke" in einer Mischung aus Figurentheater, Gesang und Schauspiel vom 28. Mai bis 1. Juni.