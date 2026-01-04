Nach dem Sturz von Machthaber Nicolás Maduro durch die USA blicken viele Exil-Venezolaner in Deutschland hoffnungsvoll auf ihr Heimatland. Am Sonntag gab es bundesweit zahlreiche Kundgebungen, bei denen für ein demokratisches Venezuela demonstriert wurde. Auch auf dem Sendlinger-Tor-Platz in München kamen rund 30 im Exil lebende Venezolaner zusammen. Am Nachmittag gab es mit etwa 100 Teilnehmenden noch eine weitere Demo am Odeonsplatz.