Nach dem Sturz von Machthaber Nicolás Maduro durch die USA blicken viele Exil-Venezolaner in Deutschland hoffnungsvoll auf ihr Heimatland. Am Sonntag gab es bundesweit zahlreiche Kundgebungen, bei denen für ein demokratisches Venezuela demonstriert wurde. Auch auf dem Sendlinger-Tor-Platz in München kamen rund 30 im Exil lebende Venezolaner zusammen. Am Nachmittag gab es mit etwa 100 Teilnehmenden noch eine weitere Demo am Odeonsplatz.
US-Angriff auf Venezuela„Wir Venezolaner fühlen uns schon seit Jahren angegriffen – von unserem eigenen Regime“
Während vielerorts das völkerrechtswidrige Vorgehen der USA kritisiert wird, feiern zahlreiche Exil-Venezolaner den Sturz von Machthaber Nicolás Maduro. Wie blicken in Deutschland lebende Venezolaner auf die jüngsten Entwicklungen? Ein Gespräch mit Luisa Ramirez, Mitkoordinatorin der venezolanischen Diaspora.
Interview von Linus Freymark
