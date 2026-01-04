Zum Hauptinhalt springen

US-Angriff auf Venezuela„Wir Venezolaner fühlen uns schon seit Jahren angegriffen – von unserem eigenen Regime“

Lesezeit: 4 Min.

Wie hier in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá feierten Exil-Venezolaner vielerorts den Sturz von Machthaber Nicolás Maduro. Auch in München gab es eine Kundgebung.
Wie hier in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá feierten Exil-Venezolaner vielerorts den Sturz von Machthaber Nicolás Maduro. Auch in München gab es eine Kundgebung. (Foto: Andres Rot/Getty Images)

Während vielerorts das völkerrechtswidrige Vorgehen der USA kritisiert wird, feiern zahlreiche Exil-Venezolaner den Sturz von Machthaber Nicolás Maduro. Wie blicken in Deutschland lebende Venezolaner auf die jüngsten Entwicklungen? Ein Gespräch mit Luisa Ramirez, Mitkoordinatorin der venezolanischen Diaspora.

Interview von Linus Freymark

Nach dem Sturz von Machthaber Nicolás Maduro durch die USA blicken viele Exil-Venezolaner in Deutschland hoffnungsvoll auf ihr Heimatland. Am Sonntag gab es bundesweit zahlreiche Kundgebungen, bei denen für ein demokratisches Venezuela demonstriert wurde. Auch auf dem Sendlinger-Tor-Platz in München kamen rund 30 im Exil lebende Venezolaner zusammen. Am Nachmittag gab es mit etwa 100 Teilnehmenden noch eine weitere Demo am Odeonsplatz.

Zur SZ-Startseite

MeinungNach der Entführung Maduros
:Trump hat für Venezuela keinen Plan

SZ PlusKommentar von Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite