Münchner Gewinner treten in Venedig an

Vergangenes Jahr war der Cine-Co-Pro-Award, der neue - mit 100 000 Euro hoch dotierte - Preis beim Filmfest München. Bestimmt für internationale Ko-Produktionen, haben dessen allererste Gewinner, Viola Fügen und Michael Weber von Match Factory Productions, das Preisgeld in "Never Gonna Snow Again" gesteckt. Am Montag hatte die Tragikomödie nun ihre Premiere in Venedig im Wettbewerb. Damit ist sie für den Goldenen Löwen nominiert, was den Film von Małgorzata Szumowska und Michał Englert allein schon adelt. Die Verantwortlichen des Münchner Filmfests, das wegen der Pandemie anders als die Mostra abgesagt wurde, hoffen nun auf eine Verstetigung des Preises für die Zukunft. Das Preisgeld kam 2019 aus einem Sonderetat des Bayerischen Digitalministeriums.