Erst im August hat sich der Verein „Anymal Empathy“ offiziell gegründet, schon in wenigen Wochen steht nun das erste große Event an: ein rein veganer Weihnachtsmarkt , der von 18. bis 20. Dezember auf der Praterinsel stattfindet. Damit wollen die Gründer zum einen Spenden für ihre Tierschutzprojekte sammeln: ein Münchner Taubenhaus und ein Kastrationsprojekt für Straßenhunde in Sri Lanka zum Beispiel.

Zum anderen wollen sie zeigen: Nur weil man sich vegan ernährt, bedeutet das nicht, dass man auf etwas verzichten muss. Und ja, anders als auf anderen Christkindlmärkten muss sich auf ihrem niemand, der keine tierischen Produkte isst, fragen, was er von alldem, was angeboten wird, essen kann. Dimitri Daoutis, einer der Organisatoren, spricht deshalb auch von einem „veganen Safespace“.

Insgesamt 33 Aussteller hätten sich bereits angemeldet – und immer noch kämen neue Anfragen, sagt Organisatorin Sahar Azghandi. Sie und die anderen freuen sich über die große Nachfrage, gerechnet haben sie damit nicht. Immerhin ist die Idee eher spontan entstanden, erst Ende Oktober haben sie mit der Planung begonnen. Dass es überhaupt geklappt hat, ist unter anderem Daniela Brunner zu verdanken: Sie ist nicht nur ein weiteres Gründungsmitglied, gemeinsam mit ihrem Mann gehört ihr auch die Praterinsel. Die Fläche im Innenhof samt Orangerie und Füllhalle hat sie dem Verein kostenlos überlassen.

Auch die Standbetreiber sollen keine Gebühren zahlen müssen. Man hoffe stattdessen, so Azghandi, auf Spenden für den Tierschutz. Denn bei aller Besinnlichkeit, die bei ihrem Christkindlmarkt im Fokus stehen soll: Letztlich geht es den Vereinsmitgliedern immer darum, Tierleid zu lindern. Und ganz nebenbei wollen sie den Veganismus aus der Öko-Ecke holen.

Auf ihrem Weihnachtsmarkt gibt es deshalb alles, was man sonst auf einem solchen erwarten würde – nur eben vegan. Christian Jörg, ebenfalls Gründungsmitglied, kommt zum Beispiel mit seinem Foodtruck, den er neben seinem regulären Job betreibt, und serviert veganen Backfisch. Azghandi und ihr Mann Daoutis, die mit ihrem Unternehmen „Not your mom's“ unter anderem veganen Käse anbieten, wollen Flammkuchen und veganen Ofenkäse servieren.

Dazu gibt es einen Falafelstand und vegane Bratwürste von Goldmund, einem Foodtruck, der extra aus Berlin anreist. Und wie wäre es mit Steaks auf Pilzbasis? Die haben die Mushroom Guys im Gepäck. Dazu Kaffee, Kuchen, Glühwein, Crepes, Waffeln, Lebkuchen, Dampfnudeln, Baumstrietzel und Churros – alles ebenfalls ausnahmslos vegan.

Der erste vegane Christkindlmarkt Münchens findet auf der Praterinsel statt. Foto: Robert Haas

Ein kleiner Wermutstropfen aus Sicht von Azghandi: Lucy Allary kann mit ihrem Crumble, den sie in ihrer veganen Eisdiele im Winter anstelle von Eis anbietet, leider in diesem Jahr nicht dabei sein; zu kurzfristig. Mit von der Partie ist die vegane Münchner Patisserie Sießl mit kleinen Törtchen. Und zwei weitere kulinarische Highlights verraten die Organisatoren im Gespräch: der vegane Münchner Koch Sebastian Copien kommt für eine Kochshow auf die Bühne, ebenso der Betreiber des Accounts „vegan auf bayerisch“, der online nur unter dem Namen Rudi auftritt. Die beiden werden Tipps und Inspiration für das bevorstehende Weihnachtsessen geben. Wann genau, steht noch nicht fest. Das Programm steht noch nicht im Detail fest.

Neben zahlreichen Foodtrucks, Essensständen und den Kochshows soll es laut Brunner auch die Möglichkeit geben, kurz vor Weihnachten noch „Last-Minute-Geschenke“ zu kaufen. Sie selbst wird mit ihrem veganen Modelabel Giulia & Romeo vertreten sein, auch Schmuck, vegane Kerzen und ähnliche Dekoartikel sollen angeboten werden – und sogar einen Stand mit Hundefutter.

Wer sich bei dem Stichwort vegan Sorgen macht, als Nicht-Veganer schief angeguckt zu werden, dem versichert Natalie Lankowski, dass es zwar um Aufklärung gehe, aber „alles positiv geframt“, sprich: keine verstörenden Bilder aus Schlachthäusern, keine Verurteilung von Menschen, die sich anders ernähren. Der vegane Weihnachtsmarkt soll wie jeder andere seiner Art weihnachtlich und besinnlich werden – für alle. Davon, dass vor allem die „vegane Community“ kommen wird, geht Daoutis gleichwohl aus.

Noch hat der erste vegane Christkindlmarkt nicht einmal eröffnet, doch schon jetzt haben Azghandi und die anderen Anfragen fürs kommende Jahr. Wenn alles nach Plan läuft, können sie sich gut vorstellen, 2027 sogar in die Verlängerung zu gehen. Aus drei Tagen könnte dann womöglich eine ganze Woche werden. Jetzt freuen sie sich, wie Daoutis sagt, aber erst einmal „tierisch“ auf die Premiere – und einen Weihnachtsmarkt, bei dem sie bedenkenlos an jedem Stand zugreifen können.

Veganer Weihnachtsmarkt, auf der Praterinsel, von 18. bis 20. Dezember, Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr.