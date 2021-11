Von Franziska Ruf

Veganer Kuchen im Café Kuko

Detailansicht öffnen Veronika Geiger ist Inhaberin des Café Kuko. (Foto: Stephan Rumpf)

In Reiseberichten blättern, Jacken aus Malawi anprobieren, geflochtene Körbe aus Ghana bewundern und Kuchen schnabulieren: All das ist im Ladencafé Kuko möglich. Wer hier einkauft, tut etwas Gutes, denn mit den Erlösen unterstützt Inhaberin Veronika Geiger Projekte in Uganda. Für das kulinarische Angebot verwendet sie überwiegend biologische Zutaten, die Kaffeebohnen bezieht sie von einer Berliner Fairtrade-Rösterei.

Das Café bereitet Speisen mit und ohne tierische Zutaten zu. Im veganen Angebot stehen verschiedene Kuchen, von Bananenbrot über Zitronenkuchen bis zur Schoko-Beeren-Tarte, ein Stück kostet 3,20 Euro. Samstags gibt es Frühstück mit veganem Porridge. Auch wer mittags Hunger verspürt, wird fündig. Gerichte aus aller Welt stehen auf der Speisekarte, jeden Tag gibt es ein veganes, zum Beispiel einen Quinoa-Kokos-Eintopf oder ein Chili sin Carne.

Café Kuko, Westendstr. 87, 80339 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, 01705529046. Betriebsurlaub vom 14. bis 21. November.

Frühstück bis zum Nachmittag in Emmi's Kitchen

Detailansicht öffnen In Emmi's Kitchen werden American Pancakes und Acai Bowl serviert, natürlich vegan - wie alles dort. (Foto: Florian Peljak)

Dieses Café betreiben die Inhaber Jennifer und Götz Möglinger gleich zwei Mal in München: Das eine Lokal liegt in einem Innenhof an der Buttermelcherstraße am Gärtnerplatz, hier ist es passend zum schicken Ausgehviertel im Shabby-Chic-Style eingerichtet. Seit einem Jahr gibt es das Café auch ein weiteres Mal in Giesing an der Werinherstraße nahe dem Bahnhof. Passend zum bodenständigen Arbeiterviertel geht es hier mit Grautönen schlichter zu.

Was das Café in beiden Fällen auszeichnet, ist sein rundum veganes Angebot. Bis 17 Uhr lässt es sich in beiden Lokalen frühstücken. Wer auf Süßes steht, bestellt Pancakes - natürlich ohne Ei - mit Früchten, Ahornsirup und hausgemachtem Granola (11,50 Euro). Den deftigen Einstieg in den Tag bereitet ein Breakfast Burger mit pflanzlichem Belag (14 Euro). Weiter versorgt Emmi's Kitchen seine Gäste mit veganen Speisen wie Falafel Bowls, Spätzle oder Burgern und mit Kuchen.

Emmi's Glockenbach, Buttermelcherstraße 15 (im Innenhof), 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr, 089/55261878.

Emmi's Giesing, Werinherstr. 69, 81541 München, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 22 Uhr, 015156655200.

Belegte Brote zum Sattwerden

Detailansicht öffnen Mit einem Frühstück im Ooh Baby bleibt man lange satt. (Foto: Catherina Hess)

Klein und charmant, damit lässt sich das "Ooh Baby" beschreiben. Wer einen Platz in dem Café zwischen Isartor und Gärtnerplatz ergattern will, muss schnell sein, denn es gibt nur fünf Tische. Inhaberin Gianna Steigerwald schuf mit vielen kleinen Details den Eindruck eines WG-Zimmers: Postkarten und kleine Bilder an der Wand, Flohmarktmöbel, Grünpflanzen und Bücher im Hängebord.

Ein Hingucker sind die Speisen: Die belegten Brote sind so üppig angerichtet, dass vor lauter Belag kaum noch das Brot hervorlugt. Neben Klassikern wie Rührei und Croissant gibt es vegane Alternativen. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel der Gemüsebagel mit Avocado, gegrilltem Gemüse, Rucola und Tomate (8,90 Euro) und die "Ooh Baby's Bowl" aus regionalem Quinoa und Gemüse, Hummus, Süßkartoffel-Spalten und gebackenen Kichererbsen (10,90 Euro). Als Extras werden unter anderem glutenfreies Brot und hausgemachte Marmelade angeboten.

Ooh Baby, Rumfordstraße 39, 80469 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr, 089/89052339.

Barista Kaffee im Josefina

Detailansicht öffnen Inhaber und Barista Murat Dagli bietet in seinem Café gesunden Genuss. (Foto: Robert Haas)

Zu einem guten Café gehört guter Kaffee. Den gibt es im Café Josefina, denn Inhaber Murat Dagli ist zugleich ausgebildeter Barista. Was es noch gibt: gesundes Essen, aus Bio-Produkten, ohne Zucker, glutenfrei und vegan. Mit seinen gekachelten Wänden, mit Mosaik besetzten Tischen und orientalischen Karaffen erinnert das Café an südliche Gegenden.

Die Speisekarte präsentiert eine breite Auswahl an Getränken von Cappuccino über heiße Schokolade mit Chili bis zu Frozen Smoothies und frisch gepressten Bio-Säften. Im Frühstücksangebot steht zum Beispiel ein Crumble-Müsli mit Mandeln, Buchweizen, Kokos, Haferflocken und Obst in selbst gemachter Mandelmilch. Des Weiteren bietet das Café jeden Tag warme vegane Gerichte an. Frühaufsteher sind werktags ab 7.30 Uhr willkommen.

Café Josefina, Augustenstraße 113, 80789 München, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr, 089/60034722.

Veganer Käse im Om Nom Nom

Detailansicht öffnen Wo früher eine Metzgerei war, serviert heute das Om Nom Nom vegane Speisen. (Foto: Catherina Hess)

"Om nom nom", so soll es sich anhören, wenn die Gäste ihr Frühstück genießen. Also haben Inhaberin Marlen Ventker und ihr Partner Daniel Tesic das Café auch gleich so genannt. In den siebziger Jahren war der Sendlinger Laden eine Metzgerei, heute erinnern daran nur noch die hellen Fliesen an der Wand, denn das Café tischt ausschließlich vegan auf.

Bekannt ist das Café für seinen veganen Käse: Bis zu fünfzig verschiedene Käsealternativen aus Cashew-Nüssen, Kichererbsen oder Kürbiskernen gibt es. Am beliebtesten ist die "Nom nom Brotzeit": Für 24,90 Euro bekommt man eine Mischung aus unterschiedlichen veganen Käsesorten mit Weintrauben, Brot, Nüssen und süßem Feigensenf. Granola-Fans sind mit der Acay Bowl für 9,50 Euro bedient, die Bananen, Beeren, Chia-Samen und Nussmus kombiniert. Den Lieblingskäse gibt es an der Theke auch zum Mitnehmen, ebenso die vegane Bolognese und Trüffelchips.

Café Om Nom Nom, Oberländerstraße 24a, 81371 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 16 Uhr, 089/76702464.

Tee-Genuss im Tushita

Detailansicht öffnen Zum veganen Kuchen bereitet das Tushita Tee auf traditionelle Art zu. (Foto: Jakob Berr)

Das Tushita ist ein Treffpunkt für alle Tee-Genießer und Liebhaber der veganen Küche. Hohe Regalen sind mit orientalischen Teekannen bestückt und mit bunten Schalen. In dem asiatischen Teehaus im Gärtnerplatzviertel werden alle Teesorten auf traditionelle Weise zubereitet und serviert. Der Großteil der Teesorten ist bio-zertifiziert, einige kommen direkt aus ausgesuchten Teegärten in Japan, China, Indien und Thailand.

Zum Frühstücken gibt es Hirsebrei mit unterschiedlichen Beigaben wie Cranberrys, Mandeln und Kokosnuss oder man bestellt das Granola Müsli mit Beeren und Joghurt. Außerdem bereiten die Bäcker des Hauses Kuchen und Desserts zu, einige davon sind zucker- und glutenfrei. Alle Zutaten der Gerichte wie auch der Tee sind Bio-zertifiziert.

Tushita Teehaus, Klenzestraße 53, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 20 Uhr, 089/189 755 94.

Flauschige Gesellschaft im Katzentempel

Detailansicht öffnen Kaffee trinken und Katzen streicheln passt im Katzentempel zusammen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wer Glück hat, bekommt hier einen flauschigen Sitznachbarn zum Kraulen. Sechs "Tempeltiger", wie sie in dem Café genannt werden, durchstreifen das Katzencafé nahe der Universität. Sie alle stammen aus dem Tierschutz und genießen je nach Laune Streicheleinheiten der Gäste oder ziehen sich in ihren Ruheraum zurück.

Der Besuch im Katzentempel lohnt sich aber auch für die veganen Speisen und Getränke. Zum Katerfrühstück serviert das Café Baked Beans, veganes Rührei und Brot mit Aufstrich (12,90 Euro). Für den süßen Snack gibt es Schoko-Kirsch Pfannkuchen (9,90 Euro) oder verschiedene Kuchen zur Auswahl. Passend zur Jahreszeit trinken die Gäste den Lebkuchen Latte (4,20 Euro) oder warmen Orangensagt mit Ingwer, Zimt und Anis (4 Euro).

Katzentempel, Türkenstraße 29, 80799 München, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 20 Uhr, Freitag 12 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags 10 bis 20 Uhr, 089/20061249.

Gesund essen in der Shotgun Sister Coffeebar

Detailansicht öffnen Die Shotgun Sister Coffeebar ist nach dem Lieblingslied der Inhaberin benannt. (Foto: Florian Peljak)

Benannt nach dem Lieblingslied der Inhaberin Katharina Böttger "Shotgun Sister" von der schwedischen Band Friska Viljor, strahlt die Shotgun Sister Coffeebar in Giesing Authentizität aus. Das Café ist eher schlicht eingerichtet, einige Möbel kommen vom Flohmarkt, an der Wand hängt ein Poster und die kalten Getränke holen sich die Gäste selbst aus dem Kühlschrank.

Ungewöhnlicher ist, was auf der Speisekarte steht. Neben Milchkaffee (3,60 Euro) bestellen die Gäste Chai Matcha Marzipan (3,40 Euro) oder Golden Latte (4,60 Euro). Zum Essen gibt es vegane Angebote wie das Kokos-Zucchini-Brot (3,40 Euro), eine Acai-Bowl mit Granola, Acaipürree, Kokos und Früchten (7,80 Euro) oder Erdnuss-Bananen-Brot (5,80 Euro).

Shotgun Sister Coffeebar, Deisenhofener Straße 40, 81539 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 18 Uhr, 089/26010730.