Wenn die Filser zum Ball bitten, folgt die Münchner Gesellschaft gerne. Zum zweiten Mal hat Wiesnwirt Christian Schottenhamel, der seit 2011 Präsident des Männervereins ist, in sein Paulaner am Nockherberg eingeladen, fast dreitausend Gäste feierten bis vier Uhr früh. Zuvor hatte Schottenhamel bekanntlich den Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz, doch den Filserball, der für viele Prominente als Höhepunkt des Münchner Faschings gilt, nahm der Großgastronom mit auf die andere Isarseite. Für dieses Jahr hatte sich der Filser-Präsident eine Premiere gewünscht und seine Buam erfüllten ihm den Wunsch: Erstmals gab es zwei prominente Männer, die als Ehren-Filser ausgezeichnet wurden - und es sind auch noch Vater und Sohn. Schottenhamel überreichte Christian und Felix Neureuther jeweils einen Filserhut mit der schmückenden Adlerfeder, sogar der erst vor wenigen Tag geborene Sohn Leo erhielt einen kleinen Filserhut. Die Auszeichnung hätten Christian und Felix Neureuther sei für ihr Lebenswerk als herausragende Sportler erhalten, sagt Schottenhamel. Sie hätten beide quasi "eine identische Laufbahn" als Rennläufer hingelegt.

Die Auszeichnung der Filserbuam erhalten jährlich Persönlichkeiten, die sich um München oder Bayern verdient gemacht hätten, so Schottenhamel. Im vergangenen Jahr erhielt Franz Beckenbauer den Hut, davor waren es Pfarrer Rainer Maria Schießler, Günther Sigl und Gerhard Gmell von der Spider Murphy Gang. In seiner Ansprache erinnerte Schottenhamel auch an den vor wenigen Tagen gestorbenen Joseph Vilsmaier. Er wurde 2011 zum Ehrenfilser ernannt.