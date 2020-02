Wer am Valentinstag in München etwas zu zweit unternehmen will, hat viele Möglichkeiten.

VALENTINSTAG

...für Pflanzenfreunde

"Ich habe ein paar Blumen für dich nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken": Mit diesem schönen (bei Christian Morgenstern geklauten) Zitat als Einleitung kann man die Liebste oder den Liebsten am Valentinstag in den Botanischen Garten entführen und dort prächtige Pflanzen bestaunen. Auch immer einen Besuch wert: die Ausstellung "Tropische Schmetterlinge". Dort dürfen die Schmetterlinge, die sich sonst vielleicht im Bauch befinden, frei herumfliegen.

Preis: Eintritt 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro; Öffnungszeiten: täglich 9 bis 17 Uhr; Adresse: Menzinger Straße 65, 80638 München

...für Spontane

Der Alltag ist oft hektisch, da bleibt nur wenig Zeit für ein gemeinsames Innehalten. Was sich gut zum Entschleunigen eignet, ist eine Kutschfahrt durch den Englischen Garten. Das Praktische: Weil die Kutscher immer am Chinesischen Turm auf Kundschaft warten, kann man bei gutem Wetter einfach einsteigen. Mit so viel Spontaneität und Originalität kann man bestimmt punkten - beim ersten Date genauso wie nach einigen Jahren Ehe.

Preis: ca. 40 Euro für eine halbe Stunde; Ort: Chinesischer Turm im Englischen Garten; Kontakt: Kutscherei Holzmann, Terminvereinbarung unter 089/180608, www.kutschen-muenchen.de/

...für Hörspielliebhaber

Am Valentinstag feiert Voices, das Hörkino im Gasteig, eine romantische Premiere. Gäste können sich auf einen Abend voller Sinnlichkeit und Herzschmerz freuen. Zu hören sind unter anderem Hörbuch-Ausschnitte aus Anna Todds "Brightest Stars - connected", E. L. James' "The Mister" und Sophie Bichons "Wir sind das Feuer". In den Ausschnitten geht es immer um das erste Kennenlernen.

Und auch im Café Gans am Wasser kann man ganz entspannt bei einem Bier oder Wein Liebesgeschichten lauschen. Zum Valentinstagsspecial der Veranstaltungsreihe "After Work Story" erzählen sieben Erzähler sieben Geschichten à sieben Minuten.

Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Beginn im Hörkino am Gasteig: 18 Uhr; Anmeldung unter stb.update@muenchen.de; Adresse: Carl-Amery-Saal, Rosenheimer Str. 5, 81667 München; Telefon: 089/480980; Beginn im Café Gans am Wasser: 19 Uhr; Adresse: Mollsee, Westpark, 81373 München

...für Hobby-Astronomen

Wer einfach nur gemeinsame Zeit mit einem geliebten Menschen verbringen will, dem sei die Bayerische Volkssternwarte empfohlen. Nicht ganz so zentral wie das Planetarium im Deutschen Museum, dafür aber um einiges ruhiger und genau das richtige für all jene, die auch in der kalten Jahreszeit gemeinsam in die Sterne gucken wollen. Und wer weiß, vielleicht huscht ja auch eine Sternschnuppe vorbei... Zum Valentinstag gibt es das Late-Night-Special "Pärchen im Himmel", das bereits restlos ausverkauft ist. An der Abendkasse sind nur Tickets erhältlich, falls andere Gäste ihre eigenen kurzfristig verfallen lassen. Alternativ kann man auch die Abendführung besuchen.

Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro; Abendführung um 20 Uhr (Dauer 1,5 bis 2 Stunden); "Pärchen im Himmel" am 14. Februar um 22.30 Uhr; Adresse: Rosenheimer Str. 145h, 81671 München

...für Genießer

Neben dem klassischen Day Spa, wie es zum Beispiel im Bayerischen Hof oder im The Charles Hotel angeboten wird, gibt es im Münchner Bahnhofsviertel eine orientalische Variante, die mindestens ebenso erholsam ist. Im Hamam, dem türkischen Dampfbad, in den Mathilden-Bädern geht das wunderbar. Wer es besonders sinnlich mag, der kann sich selbst und seinen Partner bei einer Rasul-Behandlung mit Heilerde einreiben. Macht garantiert zarte Haut.

Preis: ab 39 Euro pro Person; Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 21 Uhr; Adresse: Mathildenstraße 5, 80336 München, Telefon: 089/554573

...für Experimentierfreudige

Blind vor Liebe. Das kann ganz schön danebengehen. Das kann es aber auch, wenn man in einem Raum essen soll, in dem man die Hand nicht vor Augen sehen kann. Beim Dinner in the Dark ist genau das der Fall. Da kann es also schon mal passieren, dass die Pasta nicht im Mund, sondern daneben landet. Durch die absolute Dunkelheit nimmt man seine Umgebung plötzlich ganz anders wahr - und vielleicht auch sein Gegenüber. Zudem erwarten die Gäste beim Valentinstagsspecial ein paar ganz besondere Überraschungen.

Menüpreis: 54,90 pro Person (ohne Getränke); Reservierung unter www.zum-blinden-engel.de/buchung; Adresse: Brudermühlstraße 2, 81371 München, Telefon: 089/772121

...für Party-People

Egal ob unsterblich verliebt, single oder "es ist kompliziert": In der Alten Utting kommt garantiert jeder im Hafen der Liebe an. DJ Happy Bird sorgt auf der Valentinstagsparty "Ocean Full Of Hearts" für die richtige Dosis an Glücksgefühlen, die spätestens nach ein paar Bier oder Gin beim wilden Tanzen zum Vorschein kommen. Unter allen Liebessuchenden wählt der Kapitän der Alten Utting zwei aus, die sich bei einer Runde Drinks aufs Haus in einer ruhigen Ecke näher kommen können. Auch auf der "Wall of Unrequited Love" kann man sich verewigen.

Freier Eintritt; Beginn: 21 Uhr; Adresse: Lagerhausstraße 15, 81371 München

...für Singles

Für alle, die den diesjährigen Valentinstag als Single verbringen, bietet der Tierpark Hellabrunn Sonderführungen mit Sektempfang und Brotzeit an. Dabei kann man Unterhaltsames zum tierischen Paarungsverhalten erfahren und eine Antwort auf die Frage bekommen, ob es in der Tierwelt überhaupt die "ewige Liebe" gibt. Im Anschluss lässt sich bei einer warmen Tasse Glühwein so manches Gespräch vertiefen - und wer weiß, vielleicht wartet die zukünftige bessere Hälfte ja dort auf einen.

Preis: 26 Euro inklusive Tierparkeintritt; Beginn: 17.30 Uhr im Hellabrunner Café Mühle; Anmeldung unter www.hellabrunn.de/fuehrungen; Adresse: Tierparkstraße 30, 81543 München