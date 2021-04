Von Katrin Kurz

Mit jedem Schritt höher hinauf in den Turm des Isartors wächst das Gefühl, in eine vergangene Zeit zu reisen. In eine Zeit um die Jahrhundertwende, in der jenes Isartor eine Grenze bildete, zwischen den besseren Quartieren in der Innenstadt und den Glasscherbenvierteln Au, Haidhausen und Giesing in der damaligen Vorstadt. Seit 1959 ist in den Türmen des Tors das Valentin Karlstadt Musäum beheimatet. Um diesen sonderbaren wie zugleich verwunschenen Ort zu verstehen, lohnt die Zeitreise, die auf den schmalen, knarzenden Holzstufen einer Wendeltreppe beginnt.