Von Sabine Buchwald

Mit runden Geburtstagen selbst fürsorglich umzugehen, das ist, egal welches neue Lebensjahrzehnt beginnt, für die Betreffenden: nicht ganz einfach. Uschi Glas, die am 2. März, 80 Jahre alt wird, erzählt am Mittwochabend im Literaturhaus von ihrer Strategie. Sie gebe an ihrem Geburtstag keine große Party, sondern werde ihn mit ihrem Mann Dieter Hermann verbringen. Die folgenden 365 Tage aber feiere sie dann langsam mit vielen Freunden nach. Das klingt nach einem vernünftigen Plan, so vernünftig und pragmatisch, wie Uschi Glas die vergangenen acht Jahrzehnte gelebt hat.