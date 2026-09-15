Uigurische Filmschaffende in München : Für sie ist Heimat vor allem ein Gefühl

Als Kind flieht Suli Kurban mit Mutter und Bruder nach Deutschland – die Familie gehört dem Volk der Uiguren an. Heute sieht sich die erfolgreiche Filmschaffende als Münchnerin. Über eine Frau, deren Superkraft viel mit ihren Erfahrungen der Ausgrenzung zu tun hat.