Es ist eines der vornehmsten Wohnviertel Münchens und so herrscht hier, rund um den Shakespeareplatz, stets eine diskrete, gepflegte Atmosphäre. In das Bogenhauser Idyll schoben sich am Mittwochabend jedoch lärmende Töne. Der amerikanische Generalkonsul James N. Miller hatte die Münchner Gesellschaft zur Feier des der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA eingeladen. Und so erklang hinter dem hohen Pfeilgitterzaun fröhlich die amerikanische Nationalhymne, die Grills qualmten, die Gläser klirrten.

Hauptprotagonisten an diesem Abend waren natürlich der Generalkonsul und das Gedenken an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776. Heimliche Nebendarstellerin war jedoch die Location - eine prächtige gelbe Villa, von der sich jeder Gast fragte, wer da wohl zu Hause sei. Normalerweise feiert die Münchner US-Dependance in ihrem Konsulatsgebäude direkt am Englischen Garten neben dem Haus der Kunst. Weil diesmal aber gut tausend Gäste erwartet wurden, sollte der Garten etwas größer sein.

Die Türen der Bogenhauser Villa waren verschlossen und bewacht, der Blick durch die Fenster eröffnete karge Möblierung und in die Jahre gekommene Bodenfliesen. Wem das Haus in der Keplerstraße gehört? Da wichen der Konsul und sein Stab diplomatisch gekonnt aus. Und auch mehrere anwesende Mitglieder der bayerischen Staatsregierung konnten nur mutmaßen: vom Freistaat bis zu „den Amerikanern“, hieß es vage.

Zur Wahrheit gehört, dass die Adresse Keplerstraße 15 jahrzehntelang vom Geheimdienst genutzt wurde. Von 1948 bis 1962 arbeiteten hier, in bester Lage oberhalb der Isar, die Spione vom US-Nachrichtendienst ONI (Office of Naval Intelligence), der Draht zu den Kollegen weiter südlich am Fluss, in der CIA-Außenstelle in Pullach, war kurz. Eng arbeitete man auch mit der „Organisation Gehlen“ zusammen, daraus wurde später der Bundesnachrichtendienst (BND). Bis Ende 2010 schließlich residierte die Verbindungsstelle der Defense Intelligence Agency (DIA) in der neuklassizistischen Villa, die im Jahr 1910 erbaut wurde und über einen verbunkerten Keller verfügen soll.

Und damit wären wir beim Kalten Krieg in dieser mittelwarmen Julinacht: München war während dieser Zeit eine der geheimdienstlich dichtesten Geheimdienstmetropolen der Welt. Im Großraum waren 250 nachrichtendienstliche Büros dokumentiert. Weil der „Eiserne Vorhang“ geografisch nah lag, spionierte man von hier den Osten aus. Die Baudenkmäler in Bogenhausen, oft nur leicht kriegsbeschädigt, ohne Klingelschilder an den Portalen, eigneten sich bestens zum verschwiegenen Horchposten.

In die Villa gab es keinen Eintritt - sie war streng bewacht. Stephan Rumpf

Gesprächsstoff gab es bei der 250-Jahr-Feier aber auch abgesehen von der Villa genug. Gastgeber Miller lachte schallend, als er gefragt wurde, ob einen hier vielleicht auch ein Käfig-Kampf erwartet. Dessen oberster Dienstherr Donald Trump hatte ja Mitte Juni zu seinem Geburtstag ein martialisches MMA-Kampfspektakel vor dem Weißen Haus inszenieren lassen. Die Miene des Diplomaten wurde dann schnell wieder unbewegt, und später schritt er zur Begrüßung seiner Gäste.

In den großen Zelten im Garten hatten sich eingefunden: Staatsminister von Markus Blume, Florian Herrmann bis Georg Eisenreich, Bürgermeisterin Mona Fuchs, Ehrenbürger wie IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch, Hoteliers, Immobilienmagnate, Wissenschaftler oder Wittelsbacher wie Ludwig und Wolfgang von Bayern, viele US-Militär- und Bundeswehrangehörige.

Albert und Gloria von Turn und Taxis mit Konsul James N. Miller. Stephan Rumpf

US-Soldaten tragen die Flaggen beim Einmarsch der Ehrengarde. Stephan Rumpf

Zum „extraordinary anniversary“, also diesem außergewöhnlichen Jubiläum, mahnte Miller, dass Frieden und Freiheit nicht von allein kämen und man stets darum kämpfen müsse. „Local ties, global impact“: Lokale Beziehungen und globale Wirkung seien der Zauber der bayerisch-amerikanischen Freundschaft. Kunstminister Blume sagte, diese Freundschaft werde kontinuierlich zelebriert: „Wir stehen zusammen, jenseits der Politik des Augenblicks.“ Und mit Blick auf Trumps MAGA-Spruch „Make America great again“ zitierte er das bayerische „Mia san Mia“.

Zwar war ausgerechnet zu diesem Mittwoch eine Handelsvereinbarung umgesetzt worden, wonach Industriegüter und Hummer aus den USA zollfrei in die EU eingeführt werden dürfen, für einen besseren Marktzugang. Doch das spielte bei der Feier in München keine Rolle. Es gab reichlich lokales Bier und Champagner, dazu Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Maiskolben und Coleslaw. Und später, als „The Star-Spangled Banner“, die amerikanische Nationalhymne mit der Anfangszeile „Oh, say can you see, by the dawn’s early light“ verklungen war, wurde es wieder ruhig und still im Villenviertel.