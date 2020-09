Von Thomas Anlauf

Der Wahlkampf ums Weiße Haus ist eröffnet - mitten in München. Vor dem Apple-Store am Marienplatz haben die US-Demokraten am Samstag einen Infostand aufgebaut, die Democrats abroad wollen die hier lebenden Münchner mit amerikanischem Pass aufrufen, unbedingt per Briefwahl den künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten mitzubestimmen. "Wenn Du die US-amerikanische oder doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, hast Du das Recht darauf, bei US-Wahlen auf Bundesebene zu wählen - lass Dir nichts anderes einreden, vor allem in diesem kritischen Wahljahr", schreibt Candice Kerestan in einem Aufruf an ihre Landsleute.

Die Vorsitzende der Demokraten in Deutschland steht am Samstagmittag in der Menschenmenge, die sich in der Rosenstraße durch die Fußgängerzone in Richtung Marienplatz schiebt. "Are you American? Do you need informations?", fragt die Münchnerin. Seit sechs Jahren lebt die junge Frau aus Pennsylvania in Deutschland, die ihren Magister in Politikwissenschaften an der Universität in Bonn gemacht hat. Immer wieder bleiben Menschen stehen, Candice Kerestan hat einen guten Blick, wer unter den Passanten US-Bürger sein könnte.

Eine Frau, die ihren kleinen Sohn an der Hand hält, fragt: "Läuft das mit den Wahlunterlagen automatisch?" Leider nein, sagt die Chefin der Democrats in Deutschland. Man muss sich seit einigen Jahren selbst um einen Wahlzettel kümmern. Das macht es nicht leichter, die Expats, wie die im Ausland lebenden US-Amerikaner genannt werden, für eine Abstimmung zu motivieren. Doch sie wissen: "Your vote matters", deine Stimme zählt.

Die Stimmen aus München könnten im Extremfall sogar wahlentscheidend sein im Kampf ums Weiße Haus. Als vor 20 Jahren der Republikaner George W. Bush gegen den demokratischen Al Gore antrat, ging es letztlich um ein paar hundert Stimmen in Florida. Den Staat gewann Bush für sich und damit wurde er Präsident der Vereinigten Staaten. In München leben etwa siebentausend Menschen mit amerikanischem Pass. In Deutschland sind es mehr als einhunderttausend. Für Politiker beider Lager sind die Stimmen der "Absentees", der Abwesenden, besonders wichtig.

Die im Ausland lebenden Absentees oder Expatriots, wählen eher Democrats statt Republikaner, das weiß Sarah Carr aus Erfahrung. Sie ist Sprecherin der Democrats abroad in München und berät wie an diesem Samstag nun jedes Wochenende in der Münchner Fußgängerzone US-Amerikaner, wie sie ihr Wahlrecht ausüben können. "Viele sind nach der Wahl von Trump ausgewandert", sagt Sarah Carr. Vor allem nach Frankreich oder Deutschland sind diese Menschen gezogen. Denn in Europa sei das Recht auf Bildung und Gesundheit stärker ausgeprägt als in den USA. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt versucht, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, die sogenannte Obamacare, abzuschaffen. Und viele US-Bürger konnten es sich schlicht nicht leisten, die hohen Schulgebühren für ihre Kinder zu zahlen, auch Menschen, die als Münchner in den USA lebten und wegen der hohen Kosten wieder nach Deutschland zurückkehrten.

Die Democrats abroad, die an diesem Samstag erstmals bundesweit auf die Straße gingen, wollen schlicht die Menschen zum Wählen animieren. Am Stand in der Rosenstraße ist kein Abzeichen der Democrats zu sehen. "Vote from abroad" steht lediglich auf einem blauen Banner, stimme im Ausland ab. Natürlich wünschen sich die Demokraten, dass Joe Biden ins Weiße Haus einziehen und Donald Trump Geschichte sein wird. "Viele haben die Nase voll von Trump", sagt die Deutschlandvorsitzende der Democrats abroad Candice Kerestan. Doch es kommen auch Wähler der Republikaner vorbei, etwa zwei Exil-Amerikaner aus Florida, die die Briefwahl beantragen wollen. Kerestan habe das insgeheim weh getan, sagt sie.

Doch die Sprecherin der Münchner Organisation der US-Demokraten sieht das eher neutral. "Wir machen das hier nicht parteiisch, wir fragen nicht mal, wen sie wählen wollen", sagt Sarah Carr. Es geht den beiden Frauen an ihrem Stand darum, im komplizierten amerikanischen Wahlsystem überhaupt die Chance zu nutzen, den politischen Willen auszudrücken. Am Stand steht an diesem Samstag auch ein Mann, der mit Passanten diskutiert. An seinem T-Shirt hat er einen Sticker. Darauf steht "I want you for democracy" mit dem Bild von Uncle Sam, der herausfordernd mit dem Finger auf den Betrachter zeigt.