Der neue Generalkonsul der USA für München und Bayern heißt James Miller. Vor wenigen Tagen hat er sein Amt im Konsulat am Englischen Garten angetreten. Sein erster Antrittsbesuch führte ihn am Montag in die Bayerische Staatskanzlei, wo ihn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Staatskanzleiminister Florian Herrmann begrüßten. „Bayern und die USA verbindet eine tiefe, gewachsene Freundschaft. Wir sind überzeugte Transatlantiker und enge Verbündete, teilen Haltung und Werte der freiheitlichen, demokratischen Welt“, sagte Herrmann. „Wir freuen uns, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen – an Themen mangelt es nicht. Welcome to Bavaria!“

Miller war zuletzt stellvertretender Leiter für westeuropäische Angelegenheiten in der Europa-Abteilung des US-Außenministeriums. Er hat in Harvard und Cambridge Internationale Beziehungen sowie Geschichte und Literatur studiert, ist promoviert und spricht Französisch, Deutsch, Hebräisch und Arabisch. Er war als Politikberater in Afghanistan und Pakistan und in den US-Botschaften von Bagdad, Tel Aviv, Tripolis und Paris tätig. Als amerikanischer Austauschdiplomat arbeitete er darüber hinaus im französischen Außenministerium. An der US-Botschaft in Jerusalem war er stellvertretender Botschaftsrat. München ist da ein vergleichsweise beschaulicher Einsatzort. Der Amerikaner ist mit seiner Familie nach Bayern gekommen. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagte der Amerikaner, denn „die transatlantische Beziehung ist heute mehr denn je von großer Bedeutung“. Zu einer seiner ersten Amtshandlungen wird ein Besuch des Oktoberfests gehören. Da kann ihn sein Vorgänger Timothy Liston einführen, der in Bayern Wurzeln geschlagen hat und unbedingt zur Wiesn einfliegen will.