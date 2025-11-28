Dass eine Schwurgerichtskammer bei einem Urteilsspruch gleich drei Mordmerkmale als erfüllt ansieht, hört man nicht alle Tage. Für die 1. Strafkammer am Landgericht München I allerdings war es nach umfangreicher Beweisaufnahme klar, dass Abdulrahman K. seine Ex-Geliebte und den gemeinsamen, einjährigen Sohn töten wollte, um sich der Unterhaltszahlungen zu entledigen (Habgier). Dazu zündete er nachts deren Wohnung an , während sie arg- und wehrlos schliefen (Heimtücke) und nahm dabei in Kauf, dass weitere 35 Bewohner des Mietshauses zu Schaden kommen könnten (Gemeingefährlichkeit). Unter anderem wegen zweifachen versuchten Mordes verurteilte die Kammer den 31-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten.

„Sie können uns hier erzählen, was Sie wollen“, richtete die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl das Wort an den Angeklagten, „aber wir müssen Ihnen das nicht abnehmen“. Damit spielte Ehrl auf die Einlassungen des Angeklagten an. Etwa, dass er die zwei nicht hätten töten wollen. Er hätte nur erreichen wollen, dass die Räume unbewohnbar werden und seine Ex-Geliebte auf ihn angewiesen sei und er seinen Sohn sehen könne. „Das ist abwegig“, erläuterte Ehrl. „Sie haben sich ein Jahr lang nicht bei der Frau gemeldet und sich nicht für ihren Sohn interessiert.“

Man kann Abdulrahman K. durchaus als sexuell sehr aktiv bezeichnen. Während er seit 2018 in einer festen Beziehung lebte, traf er sich immer wieder mit Frauen, die er über eine App kennenlernte. So unterhielt er mit einer Frau aus Taufkirchen eine mehrwöchige Liaison, nach der Trennung stellte sie fest, dass sie schwanger war. Nahezu zeitgleich erwartete auch seine Lebensgefährtin ein Kind. Nach der Trennung habe sich der Kontakt zwischen Geliebter und Abdulrahman K. auf zwei Treffen beschränkt, so Ehrl: eins beim Vaterschaftstest, eins bei der Vaterschaftsanerkennung.

K. stammt aus Syrien, hatte sich in Deutschland eine Existenz als Busfahrer aufgebaut - und lebte mit seiner Vorliebe für Luxusautos weit über seine Verhältnisse. Er hatte drei Kredite zu bedienen und vonseiten der Behörden liefen Unterhaltszahlungen für den Sohn auf. Am 22. März 2024 kreuzte er unangekündigt bei der Mutter des Sohnes auf und drohte, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Tags darauf ging der Terror weiter. Schließlich schrieb die Mutter, sie verzichte auf Unterhalt, wenn er sie in Ruhe lasse.

„Aber“, so sagte Richterin Ehrl, „Sie haben auch gegoogelt und herausgefunden, dass es nicht zulässig ist, auf Unterhalt zu verzichten“. Ergo habe er geplant, die beiden zu töten. Er habe Videos und Suchabfragen am Handy getätigt zu „brennende Wohnung“ oder „Ersticken von Rauch“. Am Abend des 25. März brachte er Sekundenkleber am Türschloss des Taufkirchner Mietshauses an, bestellte sich anschließend eine Frau zum Sex auf einen Autobahnparkplatz und fuhr um 3 Uhr nachts wieder zu dem Haus, um den Spalt der Wohnungstüre mit Benzin zu füllen und anzuzünden.

Allerdings kam es nach zehn Sekunden zu einer Überdruckreaktion im Gang der Wohnung, Frau und Kind wurden durch den lauten Knall einer Explosion geweckt. Die Mutter konnte den Einjährigen in eine Decke wickeln und durch den brennenden Flur flüchten. Der Sohn blieb unverletzt, die Mutter erlitt Verbrennungen. Sie ist bis heute traumatisiert, geht nachts nicht mehr aus dem Haus, leidet unter Angstzuständen und lässt ihr Kind keine Sekunde aus den Augen. 27 Bewohner des Hauses mussten über das verrauchte Treppenhaus flüchten, eine Frau erlitt Atembeschwerden.

Dass der Angeklagte keine lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld erhalten habe, sei nur dem Glück geschuldet, dass niemand schwer verletzt worden sei, sagte Ehrl. „Darüber können Sie jetzt nachdenken“, meinte die Richterin und fügte an: „Wenn Sie in der Lage sind, an andere zu denken.“