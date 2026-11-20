Einen Tag lang hat sie mit sich gerungen, ob sie zur Polizei gehen soll. Doch dann erstattete Kim S. (Name geändert) Anzeige gegen den jungen Mann, den sie auf einer Dating-App kennengelernt hatte. Als sich der Verkäufer Ari B. und Kim S. an einem Abend Ende September 2024 zum ersten Mal trafen, unterhielten sie sich lange. Der inzwischen 30-Jährige brachte Kim S. nach Hause. Vor der Tür küssten sie sich und Kim S. lud B. ein, mit in ihre Wohnung in Sendling zu kommen. Er folgte ihr und sie schliefen miteinander. Im Laufe der Nacht jedoch verging sich B. an Kim S.

Einige Zeit später hat er eine Anzeige der Polizei erhalten, da sei er „überrascht“ gewesen, sagte der 30-Jährige jetzt vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München, wo er sich wegen Vergewaltigung verantworten musste. Als Ari B. den Gerichtssaal mit seinem Verteidiger Timo Westermann betrat, wirkte er auffallend locker und lächelte viel. Dass er mit der damals 25-jährigen Kim S. geschlafen habe, räumte er ein. Alles sei einvernehmlich gewesen, versicherte er. Die Stimmung habe sich erst gedreht, als er Kim S. erklärt habe, dass aus dem Date mit ihr aus seiner Sicht „nichts Ernsthaftes entsteht“. Diese Bemerkung, so Ari B., sei der 25-Jährigen „übel aufgestoßen“. Sie soll noch gesagt haben, „das war jetzt nicht gut“.

Daraufhin habe er die Wohnung verlassen, berichtete B. bei seiner Vernehmung. Er habe die Nummer von Kim S. auf seinem Handy gelöscht, „weil die Geschichte für mich vorbei war“. Außerdem wies er das Gericht noch darauf hin, dass Kim S. auf den Fotos, die sie ihm vor dem ersten Treffen geschickt hatte, schlanker gewesen sei. Dies sei auch „mit ein Grund“ dafür gewesen, dass er davon überzeugt gewesen sei, dass aus dem Kontakt zu der 25-Jährigen „nichts Ernsthaftes“ werden würde.

Von der Vernehmung von Kim S. durch einen Ermittlungsrichter lagen dem Gericht zwei Videos vor, in denen sie schilderte, wie sie jene Nacht vor zwei Jahren erlebt hatte. Sie wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigt, weil darin, so die Vorsitzende Richterin Sonja Öttl, „Umstände aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich“ des mutmaßlichen Opfers zur Sprache kommen.

Nach den Videoaussagen von Kim S. dreht sich die Stimmung – auch beim Angeklagten

Nachdem die Öffentlichkeit zur Verhandlung wieder zugelassen war, wirkte Ari B. ernst und nachdenklich. Kein Lächeln huschte ihm mehr übers Gesicht. Nach einem Rechtsgespräch zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage ging Ari B. mit seinem Anwalt für ein Gespräch vor den Verhandlungssaal. Es dauerte lange, bis beide zurückkehrten. Ari B. hatte die Pause genutzt, um ein Schreiben an Kim S. zu verfassen. Darin bekannte er unter anderem, dass er sich „bis heute eingeredet habe, dass ich nichts gemacht habe“. Außerdem räumte der 30-Jährige in dem Schreiben unumwunden ein, dass er Kim S. vergewaltigt habe und bereit sei, ein Schmerzensgeld in Höhe von 12 000 Euro an sie zu zahlen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft plädierte letztlich für eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Wenn auch spät, so habe der Angeklagte den Vorwurf der Vergewaltigung doch gestanden und sich entschuldigt. Er habe keinerlei Zweifel, dass sich die Tat so zugetragen hat, wie es das Opfer bei der Vernehmung durch einen Ermittlungsrichter berichtet habe. Auch die Vertreterin von Kim S., Anwältin Christina Keil, betonte in ihrem Plädoyer, dass ihre Mandantin beim Ermittlungsrichter widerspruchsfreie Angaben gemacht habe. An Ari B. gewandt sagte die Anwältin, er sei von seinem Verteidiger „gut beraten“ worden, „das Ruder rumzureißen“ und ein Geständnis abzulegen.

Das Gericht schließlich schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und verurteilte Ari B. wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Womöglich haben die Videos von der Vernehmung des Opfers dazu beigetragen, dass der Angeklagte doch noch ein Geständnis abgelegt habe, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung. Kim S. leidet bis heute an den Folgen der Tat und befindet sich laut Angaben ihrer Anwältin in psychotherapeutischer Behandlung. Das Urteil ist rechtskräftig, Ari B. nahm es sofort an.