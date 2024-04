Von Susi Wimmer

Es kommt äußerst selten vor, dass ein Angeklagter in einem Mordprozess nach dem Urteil als freier Mann den Gerichtssaal verlassen kann. Für Joseph W. war das am Mittwoch der Fall: Die 2. Schwurgerichtskammer am Landgericht München I konnte sich "nicht mit der erforderlichen Sicherheit" davon überzeugen, dass der heute 70-Jährige vor nunmehr 45 Jahren in Obergiesing den Rentner Josef B. in der Badewanne erschlagen hatte. Joseph W. wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. "Das fiel uns nicht leicht", sagte der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann.