Weil er im September vor zwei Jahren in München einen Unfall verursachte, bei dem drei junge Menschen starben, muss ein heute 62 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Ebersberg für vier Jahre ins Gefängnis. Ein Schöffengericht des Amtsgerichts München verurteilte den Mann am Mittwoch unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert, die Verteidigung eine erneute Begutachtung des Angeklagten angeregt und ansonsten eine Bewährungsstrafe gefordert. Wegen des großen Publikumsinteresses war der Prozess in einen größeren Gerichtssaal als den zunächst vorgesehenen verlegt worden. Der Mann darf nie wieder Auto fahren.

Es war einer der folgenschwersten Verkehrsunfälle in München seit vielen Jahren. Er ereignete sich am 16. September 2017 gegen 19.30 Uhr. Auf der nahezu kerzengeraden innerstädtischen Wasserburger Landstraße im Münchner Osten hatte der Unfallfahrer mit seinem BMW X5 einen Kleinwagen gerammt, der vor ihm an einer Ampel gerade wieder anrollte. Nach Erkenntnissen eines Gutachters fuhr der SUV zu diesem Zeitpunkt 122 bis 127 Stundenkilometer schnell. In dem Opel Corsa, einem Leihwagen, saßen vier Franzosen, die gerade auf dem Weg zu einer Familienfeier in einem nahen Gasthaus waren.

Durch den Aufprall wurde der Corsa völlig zertrümmert. Die Insassen waren in dem Wrack eingeklemmt, als ihr Auto durch auslaufendes Benzin Feuer fing. Anwohner konnten eine ältere Frau noch schwer verletzt aus dem Fahrzeug ziehen. Für die drei jungen Leute im Auto - Bruder, Schwester und deren Freund - gab es keine Rettung mehr. Sie starben noch an der Unfallstelle oder im Krankenhaus. Augenzeugen der Katastrophe, Helfer und Familienangehörige mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Als Zeugen oder Zuschauer waren etliche von ihnen am Mittwoch im Gerichtssaal. Der Vater des getöteten Geschwisterpaars trat als Nebenkläger auf.

Im Mittelpunkt des Prozesses am Münchner Amtsgericht stand die Frage, warum der Fahrer des BMW derart schnell durch die Stadt gerast war und warum er sein Auto vor dem Aufprall nicht noch abzubremsen versucht hatte. Ermittler und Gutachter fanden in zweijähriger Arbeit keine Anzeichen für einen technischen Defekt des zwei Tonnen schweren Autos oder für körperliche Probleme des Fahrers, auch keine Hinweise auf Ablenkung etwa durch ein Handy, auf Alkohol oder andere berauschende Mittel oder auf eine Verzweiflungstat. Offenbar war der Unfallfahrer nicht angeschnallt. Der Angeklagte blieb auch im Prozess eine Antwort schuldig. Er äußerte sich nicht zur Sache. Gegenüber den Ermittlern hatte er erklärt, er könne sich nicht erinnern. Äußerlich teilnahmslos mit unbewegtem Gesicht verfolgte der 62-Jährige die Verhandlung.

Die Familie der drei Toten übte heftige Kritik an der Münchner Staatsanwaltschaft, weil diese - anders als im Fall eines vor zwei Wochen bei einem Unfall getöteten 14-jährigen Schülers - keine Mordanklage erhoben hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte darauf verwiesen, dass dem Unfallfahrer aus der Wasserburger Landstraße eine Vorsatztat nicht nachgewiesen werden könne.