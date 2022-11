Richterin: In schockierende Abgründe geblickt

Zwei mittlerweile suspendierte Beamte hatten Menschen ohne Grund schikaniert und sich in üblen Chats darüber ausgetauscht. Nun werden sie zu Bewährungsstrafen verurteilt - und eines ihrer Opfer erhält sein Geld zurück.

Von Susi Wimmer

Das Amtsgericht München hat zwei bereits vom Dienst suspendierte Polizisten zu Freiheitsstrafen von je einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer Unschuldige verfolgt und falsche Aussagen vor Gericht getätigt hatten. Andreas Z. wurde zudem wegen Nötigung, unerlaubter Verbrauchsüberlassung und Besitz von Drogen verurteilt. Richterin Cornelia Amtage sagte, sie habe beim Lesen der Chats in schockierende Abgründe geblickt. Einer der Verteidiger kündigte sofort nach dem Urteil an, eine Berufung zu prüfen.