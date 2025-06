In der Neujahrsnacht eilte Sadik Alici einem Mann zu Hilfe, der von einer Balustrade gestürzt war. Doch beim Versuch, ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Ludwigstraße zu stoppen, wird er schwer verletzt. Das Gericht sieht eine Schuld beim Beamten am Steuer – aber auch beim Kläger selbst.

Von Andreas Salch

Der Münchner Taxifahrer Sadik Alici war einmal sehr sportlich. In seiner Freizeit spielte der verheiratete Familienvater leidenschaftlich Football. Doch das wird er aller Voraussicht nach nie wieder tun können. Fraglich ist auch, ob er jemals wieder seinen Beruf als Taxifahrer ausüben kann. Denn in der Neujahrsnacht 2022 wurde Alici in der Ludwigstraße auf Höhe der bayerischen Staatsbibliothek von einem Polizeiauto angefahren und durch die Luft geschleudert. Dass er den Unfall überlebte, grenzt an ein Wunder.