Das Verwaltungsgericht München hat der Landeshauptstadt in einem Eilbeschluss untersagt, den Chefposten im Kulturreferat „bis auf weiteres“ mit dem „hierfür gewählten Bewerber zu besetzen“. Das ist der Grünen-Stadtrat Florian Roth. Er hatte sich am 10. Oktober bei der Abstimmung im Stadtrat mit einer knappen Mehrheit gegen den parteilosen Amtsinhaber Anton Biebl durchgesetzt. Dessen Amtszeit wäre zum 1. Juli 2025 ausgelaufen; weil Biebl aber bereits einen neuen Job im bayerischen Kultusministerium hat, wechselt er schon zum 1. April dorthin. An diesem Termin sollte auch die Amtszeit des neuen Kulturreferenten beginnen.