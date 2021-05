Erst half ein Münchner einem Discjockey bei dem Versuch dessen Auto wieder flott zu machen - wurde dann aber von dem Mann dafür in einem Zivilverfahren vor dem Amtsgericht verklagt. Und zwar auf Schadenersatz in Höhe von 2941,53 Euro. Passiert war folgendes: Der Discjockey war für eine Hochzeitsfeier engagiert worden. Als er nach Hause fahren wollte, stellte er jedoch fest, dass sich die Batterie seines Pkw entladen hatte. Daraufhin bat er Gäste der Hochzeitsfeier darum, ihm Starthilfe zu leisten. Schließlich stellte der Münchner sein Auto zur Verfügung, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass er bereits vier Bier getrunken habe und sich mit der Starthilfe nicht auskenne. Der Discjockey hätte gewarnt sein können, nahm die Hilfe aber trotzdem dankbar an. Daraufhin befestigte er die Überbrückungskabel an den Polen seiner Autobatterie und erklärte seinem Helfer an welche Pole dieser die Kabel an seiner Batterie anschließen müsse. Eigentlich alles ganz einfach. Wenn man es richtig macht, bildet sich ein Stromkreis. Das war aber nicht der Fall.

Der Discjockey sagte vor Gericht aus, er sei daraufhin zum Auto des Münchners und habe gesehen, dass es an einem der beiden Pole der Autobatterie rauchte. Dann habe er einen Pannendienst gerufen. Der stellte fest: Die Klemmen waren verkehrt angeschlossen worden, was zu einem Kurzschluss am Auto des Discjockeys führte. Dies hatte zur Folge, dass die Intervallschaltung des Scheibenwischers, die Klimaanlage und der DVD-Player ihren Geist aufgegeben hatten. Der Schaden: Knapp 3000 Euro. Weil der Discjockey davon überzeugt war, dass sein Helfer die Überbrückungskabel falsch angeschlossen hatte, verklagte er ihn auf Schadenersatz. Doch nicht nur das. Darüber hinaus sollte das Gericht feststellen, dass der Münchner zudem für weitere mögliche Schäden, die durch seine angeblich fehlerhafte Starthilfe entstanden waren, geradestehen müsse. Natürlich sei er dem Mann dankbar für die Hilfeleistung, versicherte der Discjockey in der Verhandlung. Geklagt habe er nur, weil dessen Haftpflichtversicherer den Schaden nicht habe begleichen wollen.

Aber auch die am Amtsgericht zuständige Richterin wies die Klage ab. Dabei machte sie deutlich, dass der Beklagte den Kläger "ausdrücklich darauf hingewiesen" habe, dass er sich mit Starthilfe nicht auskenne. Sie sollte also auf Risiko des Discjockeys erfolgen. Selbst wenn der Münchner die Pole verwechselt habe, "würde kein Verschulden des Beklagten vorliegen, das das gewöhnliche Maß erheblich übersteigen und unentschuldbar wäre." Überdies habe der Beklagte darauf hingewiesen, dass er Alkohol konsumiert habe. Dass der Discjockey dennoch die Hilfe in Anspruch genommen hat, begründe ein "deutlich überwiegendes Mitverschulden des Klägers". Beim Beklagten sei allenfalls von "leichter Fahrlässigkeit" auszugehen. Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 182 C 5212/20) ist inzwischen rechtskräftig.