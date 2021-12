Über Jahre hinweg quälte und demütigte ein 63-jähriger eine Witwe und isolierte sie völlig von der Außenwelt. Das Gericht ordnete nun die Unterbringung in der Psychiatrie an.

Von Andreas Salch

Sie war allein, hatte keine Familie mehr und ihr Mann war bereits seit zehn Jahren tot. Da lernte Monika P. (Name geändert) Anfang 2012 Dimitrios V. kennen. Die beiden verstanden sich gut, schon wenige Wochen später zog der heute 63-Jährige bei ihr ein. Damit sollte für die Witwe ein Martyrium beginnen, das sich über Jahre hinzog. Dimitrios V. sperrte seine neue Partnerin in deren Wohnung in Schwabing ein, demütigte und vergewaltigte sie. Da V. an paranoider Schizophrenie leidet und somit nicht strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden kann, ordneten die Richter der 29. Kammer am Landgericht München I jetzt die Unterbringung des 63-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an.

Als Monika P. ihren Peiniger kennen lernte, litt sie an Angststörungen. Außerdem hatten Ärzte einen Tumor bei ihr diagnostiziert. Dimitrios V. begann schon wenige Wochen, nachdem er bei der inzwischen 77-Jährigen eingezogen war, sie zu drangsalieren. Nach einem Griechenlandurlaub im Juli 2012 ließ er es nicht mehr zu, dass Monika P. ohne seine Begleitung die Wohnung verließ. Im Herbst desselben Jahres kündigte V. den Festnetzanschluss seiner Partnerin, ohne sie zuvor zu fragen. In den folgenden Jahren eskalierte die Situation, in der sich Monika P. befand, immer mehr. Dimitrios V. klebte sämtliche Fenster der Wohnung mit Papier und Folie zu, so dass die Witwe nicht einmal mehr nach draußen schauen konnte.

Bei gemeinsamen Urlauben 2014 und 2015 fesselte der 63-Jährige seine Partnerin nachts mit einer Kette ans Bett, damit sie das Schlafzimmer nicht verlassen konnte und forderte sie dazu auf, 500 Mal in ein Heft zu schreiben: "Ich schaue keinen anderen Mann an." Weil Dimitrios V. befürchtete, seine Partnerin könne das Essen vergiften, verbot er ihr, in ihre Küche zu gehen. Um dies kontrollieren zu können, brachte er dort einen Bewegungsmelder an. Die wenige sozialen Kontakte, die Monika P. noch hatte, waren längst eingeschlafen. Dafür hatte Dimitrios V. gesorgt. Denn er hatte der 77-Jährigen nur erlaubt, in seiner Anwesenheit mit Freundinnen zu telefonieren. Ein eigenes Handy hatte die Witwe nicht.

Ab April 2019 hatte V. zudem verfügt, dass Monika P. ihm täglich eine Stunde "zur Verfügung" zu stehen habe. Monika P. ließ alles über sich ergehen. Die lange Zeit des Eingesperrtseins hatte ihr die Kraft geraubt. Das Ende des Martyriums kam für Monika P. erst im November 2019. Dem Hausmeister war aufgefallen, dass er die 77-Jährige seit Längerem nicht mehr gesehen hatte und niemand die Türe öffnete. Daraufhin hatte der Hausmeister die Polizei verständigt.