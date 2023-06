Ein 36-jähriger Münchner brachte Cannabis und Kokain in großen Mengen an seine Kunden. Nun wurde er zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Von Andreas Salch

Wenn Milan I. unter seinem Aliasnamen "acid radio" bei seinem Dealer Drogen orderte, dann meistens gleich im zweistelligen Kilogrammbereich. Insgesamt sollen es nicht weniger als rund 70 Kilo Cannabis und etwa zehn Kilo Kokain von fast ausnahmslos guter Qualität gewesen sein, die Milan I. und sein Komplize bei "brate", so der Tarnname des Dealers, Anfang 2020 kauften. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I zufolge verkauften Milan I. und sein Komplize das meiste davon später an eine Reihe unbekannter Abnehmer in München. Der Absatz war allem Anschein nach äußerst rege. Denn innerhalb von nur zwei Monaten von März bis Mai 2020 waren die Drogen verkauft.