Flipflops, Sonnencreme und Mückenspray liegen schon im Koffer bereit. Badeanzug und Handtuch, eine lange Hose, zwei kurze, drei T-Shirts – oder doch lieber noch eins mehr? Urlaubszeit ist Packzeit. Eine, die sich damit auskennt, ist Franziska Reichel. Seit mehr als zehn Jahren reist die 37-Jährige als Flugbegleiterin an weit entfernte Orte und schreibt darüber in einem Reiseblog. Gerade war sie für 48 Stunden in New York, jetzt erreicht man sie per Video-Chat daheim. Was bei ihren Reisen nicht fehlen darf: gut organisiertes Gepäck.

SZ: Was darf ich beim Packen auf keinen Fall vergessen?

Franziska Reichel: Dokumente und Wertsachen sind natürlich das Allerwichtigste. Was bei mir immer mit muss, vor allem, wenn ich viel Sightseeing mache, ist eine Powerbank. Eine gute Reiseapotheke ist ebenfalls ganz wichtig. Ich persönlich finde, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn man krank wird und in der fremden Stadt dann die Apotheken abklappern muss. Und Snacks müssen für mich immer dabei sein. Man weiß nie, wann der Hunger kommt.

Was ist oft überflüssig?

Viele Schuhe. Ich würde ein paar gute Turnschuhe, ein paar Flipflops und vielleicht noch ein paar schöne Schuhe zum Ausgehen mitnehmen. Auch schicke Klamotten finde ich überflüssig. Es ist warm, niemand will sich in enge Sachen quetschen. Letztendlich zieht man dann doch immer nur die bequemen Sachen an.

Was sind Ihre persönlichen Tipps, um entspannt zu packen?

Meine Top-Tipps sind: ein Packsystem benutzen. Wenn man sein Gepäck gut organisiert, hat man immer einen guten Überblick. Zweitens: in einen guten Koffer investieren. Wer billig kauft, kauft zweimal. Drittens: Klamotten rollen statt falten. Die kommen wie gebügelt aus dem Koffer und man hat deutlich mehr Platz. Viertens: Outfits im Voraus planen und vor Ort das Wetter checken. Wenn ich in tropisches Klima fliege, muss ich keine Jeans mitnehmen, die nimmt nur Platz im Koffer weg. Und fünftens, dass man sich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es kann einfach so viel passieren. Du kannst am Flughafen festsitzen oder der Flug kann gecancelt werden.

Wie kann man sich darauf vorbereiten?

Ich habe immer ein kleines Täschchen mit Essentials für den ersten Tag dabei. Da ist ein Bikini drin, ein bisschen Unterwäsche, die nötigsten Kosmetikprodukte. Also alles, was man eben für den ersten Tag braucht. Gerade in den Ferien passiert es ja doch öfter, dass die Koffer abhanden kommen. Und dann gibt es wirklich nichts Schlimmeres, als sich den ersten Urlaubstag damit vermiesen zu lassen.

Wie viel Zeit sollte ich zum Packen einplanen?

Ich empfehle immer, eine Packliste zu machen. Ich reise seit so vielen Jahren und schaue immer noch im Internet nach Packlisten. Die lassen sich mittlerweile gut individualisieren: für Frauen, für Männer, für Fernreisen, für verschiedene Klimazonen. Und wenn man die strategisch abarbeitet, hat man auch als Anfänger in zwei Stunden seinen Koffer gepackt.

Was sind die größten Anfängerfehler beim Packen?

Dass man den Koffer komplett bis oben hin vollstopft. In neunzig Prozent der Fälle findet man vor Ort dann doch noch irgendwas. Ich würde darauf achten, dass es eher in Richtung Capsule Wardrobe geht: also dass alles mit allem kombinierbar ist, jedes Teil auch zum anderen passt. Wenn ich aus allen Klamotten Outfits basteln könnte, brauche ich gar nicht so viel. Und auch das Handgepäck wird oft falsch gepackt.

Wieso?

Die Leute haben entweder zu viel oder zu wenig. Ich empfehle einen mittelgroßen Rucksack, den man unter den Vordersitz schieben kann. Wenn ich ein großes Handgepäckstück habe, zum Beispiel einen Koffer, bleibt alles, was ich während der Reise eigentlich gut gebrauchen könnte, in der Gepäckablage.

Privat fährt Reichel lieber mit dem Auto in den Urlaub. (Foto: Coconut Sports)

Wann reicht Handgepäck und wann sollte ich ein zusätzliches Aufgabegepäck mitnehmen?

Ein Wochenende mache ich auch mal mit Handgepäck, aber alles darüber bin ich ein Koffermensch. Aber das ist Geschmackssache: Entweder man wählt den Komfort, dass man mehr Sachen mitnehmen kann, bei der Kosmetik nicht sparen und vor Ort nichts nachkaufen muss. Oder dass man schnell von A nach B kommt.

Was haben Sie im Handgepäck?

Da sind meine elektronischen Geräte und meine Wertsachen drin. Ein paar Medikamente, E-Book-Reader. Oft nehme ich noch einen großen Schal oder eine extra Decke mit und dicke Socken. Es gibt so viele Gäste bei uns im Flieger, die frieren. Klar, im Zielland ist es heiß, dann steigen sie ein mit ihrem Sommerkleid oder ihrer kurzen Hose. Am besten trägt man einen Zwiebellook.

Welche Fehler machen Passagiere am häufigsten?

Wichtig ist, dass man nur so viel Gepäck mitnimmt, wie man auch selber tragen kann. You pack it, you stack it, sagen wir immer. Teilweise kommen die Leute da wirklich mit Rucksack, Koffer, fünf Jacken und drei Duty-Free-Tüten und hetzen dann völlig gestresst durch den Flughafen.

Was haben Sie an Bord schon mit Passagieren erlebt?

Ich hatte wirklich schon tolle Erlebnisse. Von Gästen, die uns kleine Goodiebags packten, bis hin zu DJs, die uns zu ihrem Konzert einluden. Wir hatten zum Beispiel mal einen an Bord, der hat uns in einen Club in New York eingeladen. Oder einmal hatte ich eine indische Dame, die mich in ihr Yogastudio eingeladen hat.

Was kann ich machen, um mich bei den Flugbegleitern beliebt zu machen?

Gerade kursiert in den sozialen Medien der Versuch, ein Upgrade zu bekommen, indem man zum Beispiel Schokolade mitbringt. Da können wir tatsächlich leider gar nichts machen, so gern wir es auch oft würden. Über die Upgrades entscheidet das Gate, da haben wir so gut wie keine Handhabe.

Über Mitbringsel freuen Sie sich also nicht?

Es ist schon so, wenn jemand auffällig nett ist, dann sind wir auch auffällig nett. Dann schauen wir auch mal, ob es vielleicht irgendwo eine freie Reihe gibt. Es wird natürlich überhaupt nichts erwartet. Aber ich bringe grundsätzlich immer Süßigkeiten mit, ein paar Gummibärchen oder Kekse. Das kommt natürlich gut an, wir sind ja auch nur Menschen! Und da muss man sagen, da kommt dann schon öfter mal das eine oder andere Glas Champagner vorbei.