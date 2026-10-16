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SZ-Kolumne Typisch deutschHilfe! Kaffee!

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Auch der schönste Urlaub endet irgendwann. Und das Büroleben geht weiter.
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Foto: Michael Bihlmayer/Imago

Berge von E-Mails statt Strandhügel? Unser Autor leidet unter dem klassischen Post-Urlaubs-Syndrom. Wie er seinen ersten Bürotag trotzdem übersteht.

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