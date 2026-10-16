Mein Körper ist wieder in München. Mein Kopf offenbar nicht. Mein Körper sitzt im Büro, schaltet den Computer ein, öffnet das E-Mail-Programm und versucht, konzentriert auszusehen. Mein Kopf fläzt irgendwo am Mittelmeer auf einer Sonnenliege und zweifelt daran, dass es notwendig ist, heute auch nur irgendetwas zu erledigen.
SZ-Kolumne Typisch deutschHilfe! Kaffee!
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Berge von E-Mails statt Strandhügel? Unser Autor leidet unter dem klassischen Post-Urlaubs-Syndrom. Wie er seinen ersten Bürotag trotzdem übersteht.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
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