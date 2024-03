Wer beim Einkaufsbummel in der Münchner Innenstadt eine grüne Auszeit braucht, hat jetzt eine neue Anlaufstelle: Den Pop-up-Store von Urban Gardeners, der gerade im Rathaus am Marienplatz eröffnet hat, dort, wo früher Sport Münzinger war und zuletzt Bergson Kunst und Kaffee anbot. Hinter dem grünen Start-up stehen die Brüder Vali und Jakob Kiefl. Ihre Familie betreibt in Gauting ein Gartencenter mit Café.