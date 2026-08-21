Die Aufnahmen werden auf Rolltreppen oder im Zug gemacht und landen oft im Netz. Über eine Straftat, die Ermittler vor große Herausforderungen stellt – und gegen die ein Münchner Zeitungsverkäufer auf seine Art vorgeht.

Egal, zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Ort – Elena fühlt sich oft unwohl. Christina sagt, sie achte darauf, was sie anzieht. Caro hat schon mal eine Radlerhose unter Rock oder Dirndl an. Elena hält es anders, trotz ihres Gefühls. „Nur weil hier tausend Männer rumlaufen, die sich nicht zu benehmen wissen, muss ich doch nicht meinen Kleidungsstil ändern“, sagt sie. „Ich zieh auch keine Radlerhose drunter, weil ich mich nicht einschränken lasse.“