Ergiebigen Dauerregen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das kommende Wochenende für große Teile Bayerns , Baden-Württembergs und auch den Großraum München . Der DWD rief am Donnerstag gegen Mittag Unwetterwarnstufe 3 (von 4) aus. Für den Münchner Raum werden danach Regenmengen zwischen 50 und 90 Litern pro Quadratmeter erwartet. Sie sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht bis zum Samstagmittag auftreten.

Der DWD sieht „Gefahr für Leib und Leben“ und warnt insbesondere vor überfluteten Straßen und Unterführungen. Möglicherweise überflutete Keller sollten gemieden oder zumindest sofort verlassen werden, auf Straßen sei mit Behinderungen zu rechnen, das Verhalten im Straßenverkehr sollte angepasst werden.

Wetter am Wochenende : Meteorologen warnen vor teils „extremem Unwetter“ Die Prognosen zur Wetterlage in den kommenden Tagen werden konkreter: Schwerpunkte der Niederschläge dürften sich vom Allgäu bis ins Erzgebirge ziehen.

Das von Samstagnachmittag an geplante Straßenfest Corso Leopold in Schwabing mit in der Regel mehr als 100 000 Besuchern soll trotz der Wetterwarnung stattfinden. Wie der stellvertretende Vorsitzende des Veranstaltervereins, Lars Mentrup, der SZ am Donnerstagnachmittag bestätigte, rechne man zwar mit Starkregen während des Aufbaus, aber mit besserem Wetter zum Programmstart um 16 Uhr. Auch das Zamanand-Festival zwischen Siegestor und Odeonsplatz findet laut Webseite der Veranstalter statt, wenn auch voraussichtlich am Samstag mit Schirm und Regenjacke.