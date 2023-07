Wie das starke Unwetter den Münchner Verkehr beeinträchtigt, was die neuen Eigentümer in der Lach- und Schießgesellschaft planen und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Fahrgäste stecken fast vier Stunden in S-Bahn fest Nach einer Notbremsung bleibt eine S4 auf freier Strecke bei Puchheim stehen. Erst gegen drei Uhr in der Nacht kann der Zug evakuiert werden.

Was die neuen Eigentümer in der Lach- und Schießgesellschaft planen Christian Schultz und Ulrich Spandau übernehmen die Kabarett-Institution und wollen diese zu einer "Humorschmiede für Talente" umbauen, in der auch Comedians, Poetry-Slammer und Musiker auftreten sollen. (SZ Plus)

René Benko will millionenschwere Münchner Immobilien verkaufen Der ehemalige Kaut-Bullinger und das Galeria-Kaufhaus am Rotkreuzplatz sind zu haben, womöglich auch weitere Objekte. Steckt die Firma des österreichischen Investors in Geldnöten?

"Es wird in Zukunft auch in München weniger Krankenhäuser geben" Finanzspritzen für angeschlagene Kliniken sieht die geplante Reform nicht vor. Warum Tim Guderjahn, kaufmännischer Geschäftsführer der München Klinik, trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt.

Schlafende Frau nach Club-Besuch auf Rücksitz vergewaltigt Nach durchfeierter Nacht bestellt eine Frau über eine App einen Wagen und schläft dann ein. Der Fahrer steuert einen Parkplatz an und missbraucht sie. Nun muss er dafür ins Gefängnis.

"Die abgehobenste Partei, die ich je gesehen habe" Damit meint Markus Söder - natürlich - die Grünen. Beim Bezirksparteitag der CSU in München heizt er der Basis für den Wahlkampf ein. Dabei wäre das an diesem Abend gar nicht nötig gewesen. (SZ Plus)

Prozess: Ein Schubser am Gleis - versuchter Mord

Überfall an Tramhaltestelle: Räuber lässt sich im Taxi zur Tat chauffieren

Oktoberfest: Streit um Vergabe für Festzelt "Zur Schönheitskönigin" landet vor Gericht (SZ Plus)

Nymphenburg: Fünf Verletzte nach Tram-Unfall

