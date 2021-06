Nahverkehr in München

Am Dienstagabend sind gleich mehrere Strecken betroffen, auch der Zugverkehr ist stark beeinträchtigt. Südlich von München kommt es zu vollgelaufenen Kellern.

Aufgrund von Unwetterschäden kommt es am Dienstagabend im Großraum München zu zahlreichen Problemen im Nahverkehr. So meldet die Deutsche Bahn mehrere gesperrte S-Bahn-Strecken: Auf der Linie S 4 fielen demnach Bäume in die Oberleitung, zwischen Puchheim und Geltendorf ging deshalb schließlich gar nichts mehr.

Die Strecke zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster musste ebenso gesperrt werden. Auch bei der S 1 kam es zu Problemen und einer Streckensperrung. Dort fiel bei Pulling ein Baum in die Oberleitung, später kam es zu einem Blitzeinschlag und technischen Störungen an Signalen.

Auch der Zugverkehr von und nach München ist stark betroffen. So wurden die Strecken zwischen der Landeshauptstadt und Landshut sowie Ingolstadt wegen Unwetterschäden gesperrt. Bayernweit kommt es auf zahlreichen anderen Strecken zu Beeinträchtigungen und Ausfällen. Informationen zur aktuellen Betriebslage finden Sie auf der Seite der S-Bahn-München und der Deutschen Bahn.

Die Feuerwehr München meldet am Abend, es komme derzeit im Stadtgebiet zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen. Der Deutsche Wetterdienst hatte die Unwetter am Dienstag vorhergesagt. Sie sollten in der Nacht zu Mittwoch nach Nordosten weiterziehen.

Schäden in Rosenheim und Lindau

Ein Sprecher der Polizei in Rosenheim berichtete von auf Straßen und Autos gestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern. "Beinahe minütlich kommen hier Anrufe rein", sagte er. Einen genauen Überblick über mögliche Schäden gab es dort zunächst nicht.

In Lindau am Bodensee wurde bei einem Unwetter die Anlage einer Gartenschau beschädigt, wie die Veranstalter mitteilten. Demnach knickten Äste von Bäumen ab, stürzten Bauzäune um und gingen Türen von Gewächshäusern zu Bruch. Die Schau sollte am Mittwoch jedoch wie geplant öffnen können.