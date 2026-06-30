Die Stadt München hat das Unwetter vom Montagabend offensichtlich glimpflich überstanden: Die Feuerwehr meldete zwar mehr als 200 Einsätze infolge des heftigen Gewitters, darunter seien nach den ersten Rückmeldungen der Einsatzkräfte aber keine wegen Personenschäden gewesen, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen der SZ sagte.

Am spektakulärsten sei eine vollgelaufene Unterführung in der Lindwurmstraße gewesen. Ansonsten sei die Feuerwehr vor allem wegen vollgelaufener Keller, abgebrochener Äste oder umgestürzter Bäume gerufen worden.

Der Flughafen München blieb fast vollkommen verschont, dort sei das Gewitter seitlich vorbeigezogen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Deshalb sei kein Abfertigungsstopp nötig gewesen. Es habe dennoch Verspätungen und Ausfälle gegeben, weil die Deutsche Flugsicherung wegen der Unwetter in vielen Regionen das Programm heruntergefahren habe. Zudem hätten Airlines auch Flüge gestrichen.