Das Unwetter am Montagabend hat in München keine größeren Schäden hinterlassen. Vollgelaufene Keller, Unterführungen, die unter Wasser stehen, kleinere Äste auf der Fahrbahn und auf Gehwegen - 47 solcher Einsätze zählte die Feuerwehr München zwischen 17.20 und 21.15 Uhr. Ein Eingreifen vonseiten der Einsatzkräfte sei meist nicht nötig gewesen, sagte ein Pressesprecher am Montagabend, er sprach von einer "normalen Unwetterlage".