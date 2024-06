Am Freitagabend treffen im Münchner Olympiapark zwei Welten aufeinander, und das sind nicht die Fußball-Fans und die bibeltreuen Christen, die dort gleichzeitig feiern und singen wollen, die einen auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz beim Public Viewing der EM-Spiele, die anderen nebenan in der Olympiahalle bei Gottesdiensten und Gebeten. Diese Lager dürften reibungslos aneinander vorbeikommen. Es läuft aber auch noch eine dritte Mannschaft auf.

Ab 17.30 Uhr formiert sich ein Protest gegen die „rechtsextremen und menschenfeindlichen“ Strömungen beim Gebetstreffen Unum 24, wie es im Aufruf der Demo-Initiatoren zugespitzt heißt. Auf diesen Angriff reagieren die Unum-Organisatoren mit dem Konter, ihre Glaubenskonferenz sei „keine Plattform für politische oder gesellschaftliche Auseinandersetzungen, so wichtig diese auch sind. Wir fragen bei den Teilnehmern weder eine religiöse noch eine politische Gesinnung ab. Unser Thema ist der Glaube an Jesus Christus“.

An der Olympiahalle stehen sich also gegenüber: die Glaubenskonferenz „Unum24“ und das Bündnis „#NoUnum24“.

Unum 24 wird getragen von rund 80 überwiegend freikirchlich organisierten und zum Teil fundamental-christlich ausgerichteten Einrichtungen. Im Zentrum ihrer Zusammenkunft soll „das Einssein und die Einigkeit unterschiedlicher christlicher Gemeinden und Ausprägungen“ stehen, wie die Initiatoren Gerhard Kehl und Fadi Krikor mitteilen, die selbst vernetzt sind im Geflecht der von den großen Amtskirchen unabhängigen Glaubensgemeinschaften. Sie erwarten von Donnerstagabend bis zum Sonntag mehrere Tausend Teilnehmer.

Ihre Gegenspieler gehen hervor aus dem Kreis der Organisatoren des Christopher Street Day (CSD), des jährlichen Festes der LGBTIQ-Gemeinschaft von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transpersonen und Menschen mit einem anderen sexuellen Selbstverständnis als dem herkömmlichen. Münchens queere Szene bereitet sich gerade auf den diesjährigen CSD vor; bei der traditionell am Samstag durch die Stadt ziehenden Politparade machten im vorigen Jahr rund eine halbe Million Menschen mit oder schauten zu.

Dass beide Veranstaltungen am selben Wochenende stattfinden, sei Zufall und liege vor allem an der Hallenverfügbarkeit, versichern die Unum-Veranstalter. Die Parallelität hat jedoch dazu geführt, dass sie in CSD-Kreisen hellhörig geworden sind und sich die Unterstützerliste der Glaubenskonferenz genauer angeschaut haben. Der im ersten Schrecken mitschwingende Verdacht eines punktuellen christlichen Antisemitismus wirkt freilich sehr konstruiert und lässt sich kaum greifen. Und der Vorwurf des Rechtsextremismus gründet sich wohl auf die Nähe einiger Akteure zur AfD oder eine diffuse Nationen-Theologie, die von einigen Glaubensgemeinschaften verbreitet wird.

Nichtsdestotrotz fürchten sie in der traditionell eher linksgerichteten queeren Szene jetzt „rechte christliche Fundamentalist*innen und Nationalist*innen“, die sich gegen eine offene, liberale Gesellschaft richten, wie es im Aufruf zur Demo heißt; darin fordern die Unum-Kritiker, „wachsam zu sein und menschenfeindliche Versammlungen zu enttarnen“.

Im Fokus der Kritik steht der amerikanische Prediger Bill Johnson, der als Hauptredner der Glaubenskonferenz angekündigt ist. Seine Ansichten sind freilich schwer in Einklang zu bringen mit dem propagierten Selbstverständnis von Unum 24: „Wir wollen zusammen beten und wünschen uns, dass unser Land zu einem Segen für andere Länder wird, und Einheit und Versöhnung in die Welt hinausträgt.“

Johnson ist Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump, dessen Wahlniederlage 2020 er immer noch für „hundertprozentig Betrug“ hält, wie das Jugendportal Funk von ARD und ZDF in einem längeren Beitrag dokumentiert. Johnson predigt die Aufhebung der Säkularisation, also der Trennung von Staat und Kirche, und nimmt mit Mitgliedern seiner Bethel Church politischen Einfluss in seinem 350 Kilometer nördlich von San Francisco gelegenen Heimatort Redding. Überdies ist er Gegner der Abtreibung und Befürworter der hierzulande verbotenen Konversionstherapien, mit denen Homosexualität „geheilt“ werden soll.

Darüber hinaus propagiert er generell Heilgebete zur Austreibung von Dämonen. Für die entsprechende Ausbildung seiner Anhänger hat Johnson eine „School of Supernatural Ministry“ gegründet, was man als Schule des übernatürlichen Gottesdienstes oder Priestertums übersetzen kann. Über Johnsons Aktivitäten hat das in San Francisco publizierte Online-Portal SFGATE im vorigen Jahr ausführlich berichtet.

Detailansicht öffnen Als Hauptredner angekündigt: der US-amerikanische Prediger Bill Johnson. (Foto: Doctorg/wikipedia)

Auf Fragen der SZ, wie sie zu Bill Johnson und seinen Äußerungen stehen, sind die Unum-Organisatoren nicht eingegangen.

Die Kundgebung gegen Unum 24 hat der Münchner Stadtrat Thomas Lechner (Die Linke) angemeldet. Das dahinter stehende Bündnis „#NoUnum24“ setzt sich zusammen aus Einzelpersonen und Vertretern verschiedener Institutionen, die auch den CSD mitorganisieren: Darunter sind Repräsentanten der Gewerkschaften Verdi und GEW, Mitarbeitende der Frauen-Organisation Pro Choice, des Schwulen-Zentrums Sub, des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland LSVD, wie Christopher Lohwasser vom Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) sagt, einer der Initiatoren. Er beschreibt das Bündnis als „bunte Gemengelage, die bis in die Stadtpolitik hineinreicht“ und versichert: „Es geht nicht um Kirchen- oder Religionskritik, sondern um eine drohende gesellschaftliche Spaltung durch demokratiefeindliche Kräfte.“

Die Bedenken gegen Unum 24 werden weit geteilt. Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) habe „mit Sorge die Informationen zu dem geplanten Treffen verschiedener fundamental-christlicher LGBTIQ*-feindlicher Akteure“ zur Kenntnis genommen, teilte sie mit. Die Evangelische Jugend München teilte mit: „Uns findet man auf der Parade, nicht auf Unum.“ Die Pastoren der Freien evangelischen Gemeinde München-Mitte, Matthias Lohmann und Matthias Mockler, rieten ihren Gemeindemitgliedern von einem Besuch des Gebetstreffens ab – mit Verweis auf Bill Johnson. In deutschen Freikirchen, in denen seine Bethel Church Einfluss gewonnen habe, sei es zu Spaltungen gekommen.

Zuletzt meldeten sich auch Mitglieder der Amtskirchen zu Wort. „Angesichts der angekündigten Sprecher haben wir begründeten Zweifel, dass die Veranstaltung frei von spirituell missbräuchlichen und queerfeindlichen Äußerungen und Praktiken stattfinden wird“, schrieb der Vorstand des Vereins „Out in Church“, der aus einer Initiative queerer Menschen in der katholischen Kirche hervorgegangen ist.

Auf der Rednerliste der Glaubenskonferenz stehen an prominenten Stellen hinter Bill Johnson auch zwei deutsche Bischöfe, Tobias Bilz aus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen und Heinrich Timmerevers aus dem katholischen Bistum Dresden-Meißen. Der Eindruck, Unum 24 habe den Segen der Amtskirchen, trifft aber wohl nicht zu. Die Erzdiözese München und Freising antwortete auf einen Fragenkatalog der SZ schmallippig mit drei Sätzen: „Die Erzdiözese wurde als offizieller Teilnehmer für die Glaubenskonferenz angefragt, beteiligt sich aber nicht daran. Wir nehmen die Planungen für die Veranstaltung wahr und werden ihren Verlauf beobachten. Vor diesem Hintergrund können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Einschätzung abgeben.“

Ein Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern äußerte sich auf SZ-Anfrage ebenfalls zurückhaltend: „Wir teilen die Sehnsucht nach einer konfessionsübergreifenden Einheit des Christentums. Wir wissen allerdings auch, dass die Akteure von Unum 24 teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie das ,Eins sein‘ zu verstehen und zu erreichen ist.“

Weltanschauungsexperten beider Konfessionen warnten bereits 2021 in einer Handreichung für Kirchenmitarbeiter, konkret bei Großveranstaltungen mit sogenannten neo-charismatischen Gruppen zusammenzuarbeiten, wie sie nun auch bei Unum 24 zu finden sind. Sie monierten deren häufig wörtliche Auslegung der Bibel. Bei einer Kooperation könne „der Eindruck entstehen, als legitimiere oder bestätige man seinerseits die theologischen Positionen des anderen“.

Diese Bedenken halten Bilz und Timmerevers indes nicht vom Auftritt in der Olympiahalle ab. In einer Zeit, in der der Ton zwischen den Menschen rauer werde, „setzen wir ein Zeichen von Verbundenheit“, rechtfertigt sich Bilz. Zudem möchte er sich persönlich ein Bild von Bill Johnson machen, weil die über dessen Bethel Church vertriebene Musik bei den Jugendlichen seiner sächsischen Landeskirche gut ankomme. Darüber hinaus verwies er auf seine Predigt bei einem Queer-Gottesdienst in Dresden, bei dem er „mit Glaubensgeschwistern im schwul-lesbischen Stammtisch die Bibel gelesen“ habe.

Auch sein katholischer Kollege Timmerevers hält an der Teilnahme fest, trotz der Aufforderung von „Out in Church“, sie abzusagen „oder aber explizit zu nutzen, um ein Zeichen gegen spirituellen Missbrauch, Hass und Diskriminierung zu setzen“. Ein Sprecher seines Bistums wies darauf hin, dass sich Timmerevers „intensiv und öffentlich für den Wert der Demokratie und den Gedanken der Völkerverständigung, den geschwisterlichen Austausch mit dem Judentum und für die Achtung der Rechte homosexueller Menschen“ einsetze. Erst im März hatte sich der Bischof im Podcast „Politik in Sachsen“ gegen die AfD und deren Ausgrenzungspolitik positioniert: „Das kann ich nicht mit meinen Grundüberzeugungen eines gelebten Christentums zusammenbringen.“

Die Unum-Organisatoren haben ihre Kritiker am Dienstag zum Gespräch eingeladen. „Oft lassen sich Missverständnisse in einer direkten Begegnung auflösen“, schreiben sie; ihr Glaubenstreffen sei ja dazu gedacht, „Trennendes zu überwinden und auch sehr unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden“. Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl wies dies zurück. „Die von einigen der angekündigten Rednerinnen und Rednern der Veranstaltung bekanntgewordenen Ideologien und Thesen widersprechen diametral dem, was München auszeichnet, einer weltoffenen, pluralistischen und demokratischen Gesellschaft“, schrieb die SPD-Politikerin den Veranstaltern. „Angesichts einiger Prediger und Speaker vom angeblichen Ziel zu reden, Trennendes zu überwinden und auch sehr unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden und zu versöhnen, halte ich für geradezu grotesk.“