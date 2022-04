Von Andreas Salch

Mit diesem Geschäft hat sich ein Rechtsanwalt bestimmt keinen Gefallen getan: Als Generalbevollmächtigter einer dementen alten Dame hat er 2015 zwei ihrer rund 80 Quadratmeter großen Wohnungen im Lehel weit unter Wert an seine beiden Kinder verhökert. Die Quittung dafür bekam der Anwalt jetzt vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München: zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen Untreue. Der Angeklagte und die inzwischen verstorbene, 1926 geborene alte Dame kannten sich seit den 1980er-Jahren. Da sie kinderlos war, hatte sie dem Anwalt 2008 eine umfassende notarielle General- und Vorsorgevollmacht erteilt.

Allerdings änderte sie ihr Testament in den darauffolgenden Jahren mehrfach. Welches der Testamente gültig ist, ist Gegenstand eines Verfahrens vor dem Zivilgericht. Zwei Jahre nach Erteilung der Generalvollmacht, also 2010, musste die Seniorin aufgrund fortschreitender Demenz in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden. Der Anwalt verwaltete fortan ihr nicht unerhebliches Vermögen, darunter die beiden Wohnungen im Lehel. Unter Bezug auf seine Generalvollmacht verkaufte er diese 2015 für 600 000 beziehungsweise 675 000 Euro an seine Tochter und deren Ehemann sowie an seinen Sohn und dessen Ehefrau. Der tatsächliche Wert der Wohnungen betrug indes 1,1 Millionen beziehungsweise 1,13 Millionen Euro.

Der Anwalt beruft sich auf freundschaftliche Beziehungen zur Seniorin

Vor dem Schöffengericht behauptete der Anwalt, bei dem Verkauf sei es ihm nicht darum gegangen, "seinen Kindern etwas zuzuschustern". Angesichts des engen und freundschaftlichen Verhältnisses zu der alten Dame sei er davon ausgegangen, dass die Übertragung der Wohnungen an seine Kinder ihrem Willen entspreche. Dass er durch den Verkauf auf dem freien Markt erheblich höhere Preise hätte erzielen können, sei ihm erst später bewusst geworden, sagte der Anwalt.

Der zuständige Richter nahm ihm das jedenfalls nicht ab und sprach von einer "bloßen Schutzbehauptung". Vor allem deshalb, weil der Angeklagte, wie es im Urteil heißt, in der Vergangenheit bereits Immobilien in München und Umgebung verkauft habe und mit den Preisen vertraut gewesen sei.

In seinem Urteil hielt das Schöffengericht dem Rechtsanwalt unter anderem zugute, dass er den Schaden durch Rückübereignung der Wohnungen wiedergutgemacht habe und darüber hinaus noch mit erheblichen zivilrechtlichen und berufsrechtlichen Folgen rechnen müsse. Zu seinen Lasten wertete das Gericht, dass die Seniorin zum Tatzeitpunkt "bereits vollständig dement war" und sich somit "nicht im Ansatz" gegen das Geschäft ihres Vertrauten habe wehren können. Das Urteil (Az. 836 Ls 231 Js 167395/16) ist noch nicht rechtskräftig.