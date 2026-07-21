Bringt ein Untersuchungsausschuss etwas, um die Hintergründe des rassistisch motivierten Anschlags am OEZ vor zehn Jahren zu ergründen? Er kann etwas bringen. Entscheidend aber ist etwas anderes.

Muss das denn sein? Ein Untersuchungsausschuss im bayerischen Landtag, wie ihn neuerdings Angehörige der neun Menschen fordern, die 2016 am Olympia-Einkaufszentrum in München umgebracht worden sind. Was soll das jetzt noch bringen, nach zehn Jahren? Nachdem inzwischen auch die staatlichen Behörden im Freistaat anerkannt haben, dass der Täter aus rassistischen und rechtsextremen Motiven gehandelt hat.