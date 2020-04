Neue Musik ist im Vergleich zur Klassik ungefähr so populär wie Punk zum Mainstream-Pop. Dass Musiker, die hauptsächlich Zeitgenössisches spielen, also schneller von Existenznot bedroht sind als ein freiberuflicher Opernsänger, der in der Regel wegen höherer Gagen Rücklagen haben dürfte, liegt da auf der Hand. Künstler wie das DUO2KW oder Marlies Petersen haben nun mit dem Verein Klangbrücke eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die Akteuren der Münchner Szene für Neue Musik helfen soll. Mit einem formlosen Schreiben an Duo2kw_fuer_Muenchen@gmx.de können sich Betroffene um Unterstützung bewerben. Spenden kann man unter www.startnext.com/duo2kw-fuer-musikerinnen.