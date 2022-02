Polizeieinsatz in Untersendling

Mit Waffengewalt wollte ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech offenbar seine ehemalige Freundin zu einer Versöhnung überreden. Der Mann stand jedenfalls am Montagmorgen mit einer als Kalaschnikow bekannten AK 47 vor der Wohnung einer Münchnerin in Untersendling, bei der seine 21 Jahre alte Ex-Freundin zu Besuch war.

Den Frauen gelang es zunächst, den Mann dazu zu bewegen, die Waffe zurück in sein Auto zu bringen. Als er erneut vor der Tür stand, nahm ihn allerdings auch gleich die zwischenzeitlich verständigte Polizei fest; insgesamt waren dabei 19 Streifenwagen im Einsatz.

Gegen den bereits polizeibekannten 29-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Bei der Kalaschnikow handelte es sich um ein Deko-Waffe, die nicht funktionsfähig war.