Die Förderung von Film- und Medienkompetenz ist das Ziel, wenn sich im Zuge der 13. Schulkinowoche Bayern vom 23. bis zum 27. März 130 Kinos in 120 Städten in Klassenzimmer verwandeln. Abgerundet wird das Projekt, zu dem sich dieses Jahr etwa 160 000 Schülerinnen und Schüler angemeldet haben, durch Lehrerfortbildungen, didaktische Begleitmaterialien und Kino-Seminare. Letztere bilden das Herzstück der Projektwoche, denn hier geben Filmschaffende und Medienpädagogen Einblicke in die Welt des Filmemachens. Noch bis 9. März können Lehrkräfte ihre Klassen für Kinobesuche und Seminare anmelden, unter www.schulkinowoche.bayern.de. Bei der Eröffnung am 20. März im Kino Breitwand in Gauting zeigt die Regisseurin Caroline Link ihre Romanverfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl".