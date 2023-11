Von Thomas Becker

Die erste Hauser-Reise vor 50 Jahren? Ins Annapurna-Gebiet, nach Nepal, wohin sonst? In den 70ern ein unerreichbarer Sehnsuchtsort für normalsterbliche Bergfreunde. Außerdem im Angebot des ersten Katalogs, der nicht mehr als ein Faltblatt war: Neuseeland, Peru, Sambia und Südafrika. Heute finden sich im sogenannten Magalog über 400 Reisen in mehr als 90 Länder. Inhaber und Geschäftsführer Manfred Häupl war auch schon in 90 Ländern, "aber zwei, drei Hauser-Länder fehlen noch", sagt er, "in bislang 43 Hauser-Jahren ist es mir jedenfalls nie langweilig geworden".