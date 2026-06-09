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Schwulenfeindliche Attacke23-Jähriger übernachtet mit Partner in Hotel – Mutter und Bruder greifen ihn an

Der Angriff ereignete sich gegen 4.45 Uhr in einem Unterhachinger Hotel (Symbolbild).
Der Angriff ereignete sich gegen 4.45 Uhr in einem Unterhachinger Hotel (Symbolbild). Marcus Brandt/dpa

Plötzlich stehen die Frau und der Zwillingsbruder im Zimmer – bewaffnet mit Schere und Bratpfanne. Die Opfer werden verletzt.

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In der Nacht auf Montag hat sich in einem Hotel in Unterhaching eine schwulenfeindliche Attacke ereignet, bei der ein junger Mann verletzt wurde. Der 21-jährige Bulgare übernachtete dort mit seinem 23-jährigen Partner, ebenfalls ein bulgarischer Staatsbürger aus München. Gegen 4.45 Uhr verschafften sich die Mutter, 51, und der Zwillingsbruder des 23-Jährigen – ebenfalls Bulgaren aus München – mit dem Code Zugang zu dem Hotelzimmer.

Die Mutter der Zwillinge stach mit einer Schere mehrmals in Richtung des 21-jährigen, während ihr Sohn mit Fäusten und einer Pfanne auf ihn einschlug. Der Freund des 21-Jährigen ging dazwischen – beide zogen sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu, der 21-Jährige mehrere Schnittverletzungen.

Hotelmitarbeiter riefen die Polizei, weil sie Hilferufe gehört hatten. Währenddessen hatten sich die beiden Angreifer aus dem Hotel entfernt, konnten aber später an ihrem Wohnsitz festgenommen werden. Die Polizei wertet den Angriff auf die beiden jungen Männer als homophobe Attacke. Die beiden Angreifer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

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