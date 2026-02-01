Aus einem Lieferfahrzeug sind am vergangenen Donnerstagmorgen Pakete im Wert von knapp 200 000 Euro entwendet worden. Was an der Tat besonders auffällig ist: Entwendet wurden lediglich Pakete, die „besonders markiert waren, da sie wertvolle Gegenstände wie Schmuck beinhaltet hatten“, wie die Polizei schreibt. Das zuständige Kriminalfachdezernat ermittelt deshalb zu einer „möglichen gezielten Tatbegehung“.

Der Diebstahl ereignete sich in der Bussardstraße in Unterhaching, wo ein 33-Jähriger im Auftrag des Logistikunternehmens DPD Pakete auslieferte. Als er gegen 8.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass die Hecktüren aufgebrochen und die markierten Pakete entwendet worden waren. Unklar ist laut Polizei, ob das Lieferfahrzeug als solches erkennbar war oder ob der Mann mit einem eigenen Pkw unterwegs war. Unklar ist zudem, ob der 33-Jährige aufgrund seiner Selbstständigkeit am Ende selbst der Geschädigte sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Nummer 089/2910-0 zu melden.